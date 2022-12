La polémica con Sofía Martínez, la novia de Diego Leuco y llega “Got Talent”

Llega un nuevo capítulo de la periodista Laura Ubfal en el aire del programa “Vive cada día”. Todo lo que tenés que saber sobre el mundo del espectáculo está en La Brújula 24.

Acá, un repaso con los temás más importantes:

“Got Talent” abrió castings en todo el país

Cada vez falta menos para el gran regreso a Telefe de “Got Talent Argentina”, el mayor show de talentos del mundo que conducirá Lizy Tagliani.

Comienzan los castings presenciales para encontrar a los mejores talentos del país. Se podrán inscribir todas las personas que consideren tener alguna destreza o habilidad, no importa la disciplina y sin límite de edad. Solistas, dúos o grupos, todos pueden participar de la competencia para ganar un premio millonario.

La primera convocatoria se llevará a cabo en Buenos Aires hoy y mañana, jueves y viernes, en La Paz 950, Martínez, de 9 a 17 hs.

Además, próximamente se dará inicio a las audiciones a lo largo y a lo ancho del país. Estas son las fechas:

MENDOZA

Fecha de casting: 4 y 5 de enero

Lugar: Espacio Cultural Julio Le Parc

Dirección: Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén, Mendoza

ROSARIO

Fecha de casting: 9 y 10 de enero

Lugar: Metropolitano

Dirección: Junín 501, Rosario

CORDOBA

Fecha de casting: 12 y 13 de enero

Lugar: Hotel ACA – Dr. Cesar Carman

Dirección: Av. Amadeo Sabattini 459, Córdoba

COMODORO RIVADAVIA

Fecha de casting: 19 de enero

Lugar: Centro Cultural Comodoro Rivadavia

Dirección: Av. Hipólito Yrigoyen 99, Comodoro Rivadavia

SALTA

Fecha de casting: 23 y 24 de enero

Lugar: Usina Cultural

Dirección: España y Juramento, Salta

La polémica con Sofi Martínez, la novia de Diego Leuco

Está cubriendo el Mundial de Catar para la TV Pública y Urbana Play para el programa de Andy Kusnetzoff, “Perros de la Calle” y en este martes, Sofi Martinez tuvo la oportunidad de decirle a Leo Messi lo que muchos argentinos pensamos y sentimos por nuestro Capitán.

🇦🇷👏 Lo que absolutamente todos le queríamos decir a Lionel.pic.twitter.com/0Kpn5ClrSG — dataref (@dataref_ar) December 14, 2022

Más allá de la emoción, la polémica pasa por las redes (como siempre) donde todavía Sofi no tiene tanto nombre como su novio, el periodista y conductor Diego Leuco, y muchas veces no aparece ella como eje de la noticia, sino su compañero.

Pero Sofi merece cartel propio, más allá de esta relación que empezó a comienzos de este 2022, y además fue protagonista de una sorpresa en su cobertura del Mundial, cuando recibió un regalo millonario de un catarí cuando se subió a un auto carísimo y le regalaron una réplica de la Copa del Mundo.

No es fácil lucirse como mujer en el marco de un evento deportivo, pero a sus 30 años Sofi encontró su lugar, más allá de ser novia de quien es.

La columna completa:

Con Laubfal.com