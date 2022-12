Crimen de Lucio: la versión de la madre del nene no conmovió a nadie

Magdalena Espósito Valenti, la joven de 25 años que junto con su novia, Abigail Páez, es juzgada por el homicidio de su hijo, Lucio Dupuy, el niño de cinco años asesinado a golpes, declaró ante el Tribunal de Audiencias de Santa Rosa, en La Pampa. Lo hizo en la audiencia número 16, cuando se está por entrar en la etapa final del juicio.

“Cuando lo dejé en mi casa, me saludó, estaba con vida. Al día de hoy sigo sin poder creerlo. A muchos les parecerá mal que no esté llorando, pero me mentalicé ser lo más fuerte posible para poder hablar claramente. A Lucio lo lloro en privado, me parece más humano que hacerlo delante de personas que no me conocen a mí, ni conocieron a Lucio”, sostuvo Espósito Valenti ante los jueces Alejandra Ongaro, Daniel Sáez Zamora y Andrés Olié.

El homicidio del de Lucio ocurrió el 26 de noviembre del año pasado. Espósito Valenti está acusada por la fiscalía de abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y formas concretas de realización y con acceso carnal vía anal y oral; agravado por ser la ascendiente, por ser cometido por dos personas y por existir convivencia entre ella y la víctima menor de 18 años; “todo como delito continuado; en concurso real con homicidio calificado por ser la ascendiente, por ensañamiento y alevosía”.

La semana pasada había declarado Páez, de 28 años. “Mi intención jamás fue lastimarlo y mucho menos matarlo. Me duele en el alma, lo extraño mucho”, dijo la pareja de la madre de la víctima.

El juicio entró en su etapa final. El próximo jueves comenzarán los alegatos, adelantaron fuentes judiciales.

