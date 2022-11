“Una Oportunidad Para Todos”, acompañando a niños y niñas en los momentos difíciles

Por Juan Tucat, redacción La Brújula 24

“Una Oportunidad Para Todos” es una ONG bahiense abocada a la noble

misión de ayudar a niños con enfermedades oncológicas y a sus familias. Y

busca, además, generar conciencia acerca de la donación de médula ósea.

En estos espacios de La Brújula 24 no es la primera vez que hablamos al

respecto. De hecho, este año marcó un antes y un después en la temática,

con la ansiada aprobación de la Ley de Oncopediatría, gracias a la cual los

niños y adolescentes con cáncer pasan a tener cobertura integral de salud.

En concreto, se establece un Régimen de Protección Integral que apunta,

entre otras cosas, a garantizar asistencia, vivienda y otros derechos a

pacientes de hasta 18 años, inclusive. Uno de los objetivos es reducir de

esa manera la morbimortalidad por esta causa y garantizar sus derechos.

Y volviendo al trabajo desinteresado de familiares y voluntarios, también

te contamos en su momento sobre el llevado adelante por los integrantes

de “El Club de los Peladitos”, un grupo de personas que pasaron por

momentos difíciles y acompañan a sus pares desde el amor y las ganas de

salir adelante.

De igual modo, ahora es turno de “Una Oportunidad Para Todos”,

organización que fue creada en el año 2011 con la intención de brindar

ayuda a los niños que se encuentren atravesando un tratamiento

oncológico, hematológico o crónico, y a sus más íntimos allegados.

A lo largo de los años, sus protagonistas han perseguido un objetivo claro:

crear y administrar un Centro Oncológico Infantil integrado, de referencia

para Bahía y la zona, para que los antes mencionados cuenten con un

lugar de contención y acompañamiento.

¿El fin?, sostener el transcurso de la enfermedad y todo lo que ésta

conlleva, accediendo de manera gratuita a la atención de profesionales de

la salud, teniendo a disposición un espacio a cargo de una psicóloga social

y un grupo de docentes, en el cual puedan realizar distintas actividades,

sean recreativas, educativas o culturales.

Al respecto, contamos con la palabra de su presidenta, María de los

Ángeles Valdebenito. “La ONG nace con un grupo de padres que teníamos

a nuestros hijos enfermos, el nuestro por ejemplo con leucemia

linfoblástica aguda, y veíamos la necesidad de contar con un centro de

donantes de médula en la ciudad que hasta entonces no existía. Nos

reunimos con la gente del hospital y del Incucai, y ahí logramos traer el

primer centro que funciona en el Municipal”.

Respecto de la recepción que tuvieron en esos primeros años, comentó

que “la verdad que cuando empezamos era un desafío, porque nosotros

no somos profesionales de la salud, solo somos promotores. Pero fue algo

increíble todo lo que sucedió después, ya encontramos 20 donantes

efectivos, personas que ya viajaron a Buenos Aires para donar y salvarle la

vida a personas de distintos lugares del país y también del exterior”.

“La experiencia es increíble, un trabajo de hormiga constante, de llevar

información en jardines, escuelas, universidad. De ir a los pueblos de la

zona, de viajar con las chicas de hemoterapia a realizar colectas de sangre.

Y los resultados han sido más que satisfactorios, logramos hacer algo que

era muy difícil pero que en definitiva ya se instaló”, consideró con orgullo.

Y mirando hacia adelante, dijo que “nosotros cuando nos tocó atravesar la

enfermedad de nuestro hijo no tuvimos un grupo de contención, por eso

una de las cosas que logramos hacer fue gracias a mi hija, que se capacitó

en psicooncología pediátrica, una especialidad que no se encuentra en

cualquier lugar. Y nuestro sueño a futuro es tener un centro oncológico

infantil de recuperación, para los chicos que terminan sus tratamientos y

también necesitan un acompañamiento”.

