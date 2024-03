La Sociedad de Fomento de Vista Alegre crece por el bien de los vecinos

Por Leandro Grecco



La Sociedad de Fomento Barrio Vista Alegre es una institución sin fines de lucro constituida por una Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas compuesta en su totalidad por miembros que cuentan con domicilio en el barrio.

Se fundó en el año 1985 y han pasado a través del tiempo muchas personas que hicieron en su momento un gran trabajo. Hoy dicha institución cuenta con la personería jurídica, impuestos al día y hasta las escrituras propias.

Natalia Chuliber es la secretaria de la Sociedad de Fomento y en diálogo con este diario digital explicó: “Esta comisión que hoy se encuentra trabajando viene desde hace siete años comprometidos con el avance del barrio y de la sede, por ello el presente lo vamos viviendo día a día, siempre apostando a más, a crecer, aun con todas las dificultades particulares y económicas que nos toca vivir hoy”.

“A principio de cada año nos reunimos y proyectamos los objetivos a corto y largo plazo, pedimos las reuniones correspondientes a las distintas secretarías del municipio para poder conocer y conocernos”, sostuvo Chuliber.

Y agregó: “Por el momento actividades en nuestra institución no hay, debido a que no contamos con gas natural, pero pronto tendremos ese servicio ya que estamos a un paso de la inspección final con lo cual podremos concretar dos talleres de suma importancia y por pedido de los vecinos: uno de lengua de señas y otro de un oficio que todavía no está definido. Estos talleres vendrán por una articulación desde la delegación Noroeste y la gran ayuda de su titular Fernando Herrera”.

En lo que respecta a los servicios prestados, si bien la institución no está abierta en la semana porque todos tienen sus trabajos particulares, los vecinos poseen sus números de teléfonos y se comunican para plantearles sus inquietudes.

“Desde hace varios fines de semana y con la ayuda de vecinos estamos haciendo un relevamiento catastral pedido por la Secretaría de Tierras para ayudar a que un sector de nuestro barrio obtenga en un tiempo su escritura. Otro de los servicios es el punto limpio que contamos en nuestro predio. Se implementó hace un año, comenzamos con recepción de cartón, botellas plásticas, plástico soplado y hoy recepcionamos también botellas de vidrio”, afirmó una de las más activas colaboradoras con la entidad.

No obstante, admitió que “ha sido una gran sorpresa ya que la respuesta de la comunidad es muy buena, tenemos menos cosas tiradas en la calle y lo recaudado del reciclado lo vendemos y ese dinero viene a la institución para pago de impuestos, compra de material ya que sigue en construcción nuestra sede”.

“La demanda más urgente está vinculada con el arreglo de las calles porque contamos con 32 cuadras de tierra. También está en marcha el pedido de la batea para descacharrizar, la plaza Adrián Morado Verez que cuenta con riego por aspersión y de la cual hace varios años estamos pidiendo ayuda en el arreglo de las veredas, cambio de los cestos de residuos y mantenimiento en general de la misma”, consideró Chuliber.

Sobre las gestiones que se vienen realizando, recalcó que “tuvimos reunión con gente de parques que están interesados en ayudarnos. Fueron nuestra plaza junto a la de Villa Mitre las dos primeras luego del temporal en ponerse de pie, gracias a la ayuda de los vecinos en limpiar y acomodar dicho espacio. Otro importante pedido es la poda de los árboles añosos y la forestación debido al temporal”.

“Al mismo tiempo realizamos un pedido de cámaras de seguridad porque, si bien tenemos algunas, todavía hacen falta varias más”, expresó, promediando su testimonio.

Con la delegación municipal vienen articulando en gran forma porque “quien está a cargo es una persona que se ocupa y preocupa, cosa que el año pasado no ocurrió lo mismo con su antecesor”. En ese sentido, sostuvo: “El actual tiene presente que hay una Sociedad de Fomento que está trabajando, aunque no nos vean y de forma silenciosa. Es alguien que reconoce que somos el nexo entre vecinos delegación y el municipio. Estamos siempre en contacto, a través del teléfono y de forma presencial”.

La Sociedad de Fomento hoy cuenta con salón de usos múltiples, cocina y baño, todo techado y casi preparado para realizar distintas actividades. Aún falta terminar el cielorraso, piso cerámico y revocar el exterior. A medida que van recaudando fondos se priorizan los objetivos.

“Cuando entramos a la comisión nuestros principales objetivos eran dos: tener un lugar propio para realizar las reuniones y las escrituras a nombre de la institución. Hoy ambos están cumplidos. El año pasado nos propusimos tener el gas natural que, en breve, en días ya lo estaremos concretando”, concluyó.

Para recaudar fondos contamos con la cuota social de $200 mensuales, realizamos bingos, tenemos el punto limpio en nuestros terrenos y participamos cuando nos llaman del ecocanje que realiza la Municipalidad. Incluso, desde el año pasado realizamos cada 15 días una feria de frutas y verduras frescas junto a los distintos feriantes que nos acompañan.

En la última tuvimos 18 emprendedores de nuestro barrio y aledaños, gente con ganas de presentar sus productos para que los conozcan. Se ofrecen desde alimentos caseros hasta ropa blanca, útiles escolares, sahumerios, embutidos y artículos de perfumería y limpieza. La misma se realiza los sábados de 9 a 13 y la próxima será el 23 de marzo.

Otras de nuestras particularidades es que contamos con un libro donde se relata la historia barrial. El nombre de la publicación es “Barrio Vista Alegre y sus alrededores” y su autora es Laura Gamero.

Enclavada en la periferia de Bahía Blanca, esta sociedad de fomento emerge como un faro de esperanza y progreso para sus vecinos. Con una visión amplia y comprometida, la institución busca expandir su impacto en la comunidad, aspirando a mejorar la calidad de vida de quienes la rodean. Su premisa es cumplir un papel fundamental como motor de cambio y progreso en su comunidad.