Fórmula 1: George Russell ganó el mejor Sprint de la temporada

El inglés George Russell (Mercedes) ganó la prueba sprint y arrancará primero este domingo en el Gran Premio de Brasil, el penúltimo del Mundial de Fórmula 1, que se disputa en el circuito de Interlagos.

TEAM MERCEDES 🤜💥🤛 It's a @MercedesAMGF1 front row lock-out for Sunday's Grand Prix! 👏 #BrazilGP #F1Sprint pic.twitter.com/rW75rePoa9

El español Carlos Sainz (Ferrari) -que pierde cinco puestos en parrilla, al cambiar la cámara de combustión de su unidad de potencia- acabó segundo.

El séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton fue tercero y gracias a la penalización de Sainz saldrá desde la primera fila, íntegramente de Mercedes. Los Red Bull de Max Verstappen (Red Bull), que hace un mes ya dejó resuelto a su favor el Mundial, y Sergio Pérez acabaron cuarto y quinto.

The moment @GeorgeRussell63 snatched the lead from Max Verstappen! 🤯💪#BrazilGP #F1Sprint @MercedesAMGF1 pic.twitter.com/cWzpvGsd1Q