Fórmula 1: Verstappen logró la pole en México y amargó a Mercedes

En un Foro Sol repleto, los mexicanos vibraron con la clasificación de la fecha 20 de una Fórmula 1 que ya tiene a su campeón entre los pilotos y también entre los constructores. Por cada tribuna que pasaba Checo Pérez, el público gritaba deseoso de que por primera vez un mexicano gane dentro de 24 horas por primera vez el Gran Premio de su país, aunque en esta edición tampoco será fácil.

Tan inesperada como predecible fue la pole, porque Lewis Hamilton dominó la Q1 y la Q2 pero en la parte definitiva afiló sus garras Max Verstappen y fue el único en bajar el minuto y 18 segundos.

Con un impresionante tiempo de 1:17.775, el bicampeón neerlandés selló su sexta pole de la temporada, la 19° de su carrera, y largará el domingo (a las 17 de Argentina) desde la primera fila junto a George Russell, quien culminó a 304 milésimas, apenas cinco más veloz que su compañero de Mercedes, que saldrá detrás junto a Pérez.

En el Autódromo Hermanos Rodríguez, Mercedes había anticipado en la última práctica lo bien que le caía la pista y peleó desde la Q1 de la clasificación por la pole, cuando Hamilton hizo el mejor tiempo (1:19.169), para meterse en esa habitual lucha entre Verstappen y Leclerc, el máximo poleman de la temporada.

Aunque la Q1 comenzó con un festejo inusual porque Nicholas Latifi marcó el primer tiempo rápido y Alex Albon lo mejoró, ambos en el peor equipo de la parrilla, Pérez se puso al tope del clasificador cuando todavía no habían salido los mejores. No era un buen tiempo y así lo demostró Leclerc, que enseguida lo bajó casi un segundo (903 milésimas) con un parcial de 1:19.505.

Mercedes salió entonces a la pista con el objetivo de revalidar lo hecho en la última práctica. Hamilton peleó curva a curva con Verstappen e hizo el récord en el primer sector. Pero el neerlandés apretó las clavijas con un tiempo de 1:19.222, que pulverizó el intento del heptacampeón inglés (a 0.305) y le permitió desplazar a Leclerc por 283 milésimas.

Con cinco minutos disponibles para avanzar a la Q2, todo podía cambiar y cambió en los últimos instantes. Tanto abajo como arriba, con el mencionado Hamilton como poleman provisorio en el inicio de la clasificación.

Entre los eliminados, en ese momento, estaban los Williams (Latifi, 20°, y Albon, 17°) y los Haas (Mick Schumacher, 16°, y Kevin Magnussen, 19°) y el Aston Martin de Sebastian Vettel (18°). Pero, finalmente, los primeros eliminados fueron los dos Aston Martin (Vettel y Lance Stroll en los puestos 17 y 18), los Williams, en los últimos dos lugares, y Schumacher, 126 milésimas más lento que su compañero de Haas, que avanzaba como 15° a la Q2.

Allí, con neumáticos nuevos a diferencia de sus máximos rivales, Mercedes otra vez se ponía al frente con Hamilton y un tiempo de 1:18.552, apenas 13 milésimas mejor que el de Russell, que ahora sí se mostraba más cómodo con el auto aunque en la comunicación por radio se quejaba de la temperatura de los frenos.

Ferrari, en cambio, deambulaba por la pista, con tiempo más de medio segundo más lento que los hombres de Mercedes. Tan sorpresiva era la actuación de la Scuderia como la presencia del Alfa Romeo de Valtteri Bottas -el poleman en 2021- en el tercer lugar, delante de Verstappen, así como ver a Checo Pérez fuera de los puestos de clasificación hasta que le montaron los neumáticos nuevos en su Red Bull y el mexicano quedó a 63 milésimas de Hamilton a 2 minutos del final de la Q2.

Con Leclerc y Sainz en los puestos 7 y 9, Ferrari necesitaba una rápida reacción como la de Red Bull para poner a resguardo a pilotos en verdadero peligro de eliminación. Y el español la consiguió, con récord en el último parcial y a solo ocho milésimas, mientras que el monegasco volvió a boxes cuando bajó la bandera a cuadros y lo encontró en el octavo lugar.

Mientras que adelante cuatro autos terminaban en 14 milésimas de diferencia (Hamilton, Sainz, Russell y Verstappen), detrás Daniel Ricciardo (McLaren), Guanyu Zhou (Alfa Romeo), los Alpha Tauri de Yuki Tsunoda y Pierre Gasly y Kevin Magnussen (Haas) -que penalizará con cinco puestos por su nuevo motor de combustión interna- se despedían de la clasificación.

Con un panorama electrizante en la Q3, solo faltaba conocer al poleman. Más allá de que allí estaban Fernando Alonso, Lando Norris, Esteban Ocon y Valtteri Bottas, la atención se la llevaban las duplas de Mercedes, Red Bull y Ferrari.

Pérez fue quien tomó la posta para buscar ese tiempo en la primera salida ante el griterío de los locales pero fue su compañero Verstappen quien hizo el mejor tiempo en ese intento inicial con un increíble 1:17.947, 132 milésimas más veloz que Russell y superador al 1:18.153 de Checo.

Todavía quedaba un intento pero parecía difícil que alguien pudiera igualar lo hecho por el bicampeón actual de la categoría (salvo él mismo, claro). Con los pilotos de Ferrari a 404 y 869 milésimas, la esperanza era Hamilton, a quien le habían borrado el primer registro por exceder los límites de la pista y estaba décimo sin tiempo antes de la última salida.

A ella Checo salió otra vez primero, con aire limpio y gomas nuevas aunque problemas eléctricos que confesó después. El resultado fue un parcial de 1:18.128, que no le alcanzó a superar tampoco a Russell, mientras que Verstappen arrancaba su vuelta con récord en el primer parcial y la cerraba con 1:17.775, 172 milésimas mejor que en su intento anterior para coronarse como el poleman. Inesperado y previsible a la vez para el mejor piloto de la temporada.

Con Verstappen, Russell, Hamilton y Pérez como los más rápidos, la peor nota se la llevaron los hombres de Ferrari. Sainz quedó quinto, a 576 milésimas del neerlandés, y saldrá junto a Bottas, mientras que Leclerc fue séptimo, a 780, y largará con Norris a su lado. En la quinta fila, en tanto, estarán los Alpine de Alonso y Ocon.

