Fórmula 1: Russell marcó el tiempo más rápido en el primer día de México

Se terminó el primer día de acción en la Ciudad de México, donde el viernes dejó las dos primeras prácticas libres en las que George Russell, a bordo de su Mercedes, se alzó como el piloto más rápido en pista.

El Campeonato Mundial 2022 de la Fórmula 1 ya está completamente decidido, pero todavía quedan carreras por delante y esta en Latinoamérica es una. Curiosamente, los grandes protagonistas pasaron de largo en el arranque del fin de semana.

Con un tiempo de 1:19:970, el joven piloto británico de las Flechas Plateadas frenó el cronómetro con mayor velocidad que cualquiera de sus colegas en parrilla. Y es que el inglés salió con todo al circuito después de no estar en la Q1, ya que su asiento lo tomó el novato neerlandés Nyck de Vries.

Unos 32 rodados a la pista mexicana le bastaron a Russell para quedar como el conductor más rápido por delante de Yuki Tsunoda, otra de las sorpresas, y Esteban Ocon, quien también llamó la atención. El podio fue inesperado.

Checo's first time out in Foro Sol this weekend, was something else 😍#MexicoGP #F1 @SChecoPerez @redbullracing pic.twitter.com/NsalzjnVQ7