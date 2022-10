“Es muy triste que el Presidente se preocupe por Gran Hermano y no por los precios”

En medio de una recorrida política por varios puntos de la región, María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo visitaron Bahía, acompañando a su referente local Emiliano Álvarez Porte.

En contacto con La Brújula 24, la ex Gobernadora y actual Diputada comentó que “me preguntaron si me gustaría ser presidenta y dije que sí, que me estoy preparando para eso. Pero no pongo el carro adelante del caballo, hoy ningún bahiense se va a dormir pensando quien será candidato, será el mejor preparado, yo ocuparé el lugar que me corresponda como hice siempre”.

“Sí me gustaría, por eso estamos volviendo a recorrer la provincia que me acompañó tanto”, consideró.

En otro tramo de la nota, consultada respecto de la polémica entre el Gobierno Nacional y el programa Gran Hermano, suscitado a raíz de los dichos de uno de los participantes contra Alberto Fernández, Vidal señaló que “es muy triste que frente a tanta angustia, tanto hartazgo de los argentinos, haya pasado esto”.

“Yo no se si el Presidente mira o no Gran Hermano, pedro sí sé que no tienen ni idea de lo que pasa en el supermercado o los millones de argentinos que no llegan a fin de mes, los problemas de seguridad, el retroceso que tuvimos en esa materia. Todo eso no lo ve el Presidente, claramente”, expuso con indignación.

Por otra parte, a modo de análisis dijo que “es cierto que nuestro gobierno dejó como materia pendiente el tema inflación, pero éste lo agravó significativamente. Si yo le pregunto a cualquier bahiense cómo estaba en diciembre de 2019 y como está hoy, seguramente me dirá que peor”´.

“El kirchnerismo no pudo resolver nada de lo que prometió. Y además hubo un retroceso en cuanto a cuestiones que nosotros sí habíamos avanzado, como las relaciones exteriores que hoy se perdieron”.

“Nosotros lo que tenemos que hacer es una autocrítica muy profunda, aprender de nuestros errores y estar preparados desde esa experiencia para gobernar a partir del año que viene si la gente nos da una nueva oportunidad. Hoy somos más, se sumó Cristian Ritondo en la Provincia, Manes, el partido de López Murphy. Hoy somos un espacio más amplio”, consideró.

Y añadió: “Juntos por el Cambio va a cumplir 8 años, no es una improvisación para llegar al Gobierno. Estamos para sumar y no para dividir”.

Sobre la candidatura de Ritondo, en tanto, expuso que “la provincia necesita a alguien con experiencia, es un lugar muy difícil de gobernar. Son 17 millones de personas que dependen de las decisiones de un Gobernador. Y sin dudas una parte muy complicada es administrar la Policía. Cristian tiene esa experiencia, recorrió la provincia muchas veces y la conoce, no es alguien al que le tienen que contar. Eso es un capital importante para la Argentina que viene, que es tan compleja y sobre todo para Buenos Aires”.