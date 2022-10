La columna de la Ubfal: Ávila y Majul llegarían a la gerencia de A24

Laura Ubfal, periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, sintetizó las principales novedades del mundo de la farándula, el día después de que Gran Hermano vuelva a arrasar en las mediciones de audiencia, con 19.5 puntos de promedio esperando al domingo cuando se produzca la primera eliminación, contra los apenas algo más de 6 que arrimó Canta Conmigo Ahora.

La síntesis de su columna en el programa “Vive Cada Día”

“En la noche del jueves conocimos la data de que Mariano Besada, hasta ahora gerente de la señal de noticias A24, sería separado de su cargo y el interesado nos confirmó la primicia. Lo cierto es que ante esta noticia se recalentó la primicia que dimos hace unos días cuando contamos que buscaban que Juan Cruz Ávila y Luis Majul (tal vez ambos, tal vez uno de ellos) retornarán al Grupo América para hacerse cargo de A24. Tanto Ávila como Majul se fueron para convertirse en los ejes fundacionales de lo que hoy es la señal de LN+ y habrá que ver ahora si se cierran las negociaciones para su nuevo rol en A24 y qué colegas seguirán sus pasos”.

“Hasta último momento, sabiendo que su programa estaba nominado hace tiempo, Carmen Barbieri no decidía su look para la entrega de los Martín Fierro de Cable, donde Chiche Gelblung se llevó el Oro. Mañanísima, el programa de Magazine que conduce Carmen no ganó en su terna, pero la artista y conductora se lució finalmente con un modelo en negro que le creó para ella Gaby Girls, en una tela francesa. Muy elegante, de negro, Carmen estuvo acompañada por su ladero de todas las mañanas, Pampito (Estefi Berardi está de vacaciones en Brasil) y recibió los elogios de la crítica de moda Matilda Blanco en la red carpet de la fiesta, por su outfit y las joyas que llevaba puestas”.

“Los participantes de la segunda temporada de “El Hotel de los Famosos” ya saben que el próximo 31 de octubre deberán entrar a la estancia de Cañuelas donde se comenzará a grabar el reality. Como se adelantó, Delfina Gerez Bosco, Sebastián Cobelli, Abigail Pereyra, Charlotte Caniggia, Flor Moyano, Alejo Ortiz, Fernando Carrillo, Federico Baron y Emiliano Rella, entre otros, formarán parte del juego que conducirán Pampita y Chino Leunis, y como en la edición anterior, serán gerentes Christian Petersen, José María Muscari Juan Micheli y Gabriel Oliveri será el responsable general del Hotel. BoxFish y ElTrece decidieron grabar el programa, que en su formato tuvo éxito anteriormente en esa pantalla y por lo que sabemos el programa llegará al aire el próximo 15 de enero, para competir con el último tramo de “Gran Hermano” de Telefe. Esta vez, Locho será el host digital de la nueva edición del reality y aunque se irá en diciembre para hacer temporada en Carlos Paz junto a su novia, Majo Martino, volvería para el final”.