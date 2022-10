Fórmula 1: Checo Pérez ganó en Singapur y Verstappen debe esperar para festejar

Sergio Pérez (Red Bull) ganó este domingo el Gran Premio de Singapur, el decimoséptimo del Mundial de Fórmula 1, que se disputó en el circuito de Marina Bay; donde el monegasco Charles Leclerc fue segundo por delante de Carlos Sainz, su compañero en Ferrari.

Checo, de 31 años, festejó su cuarta victoria, la segunda de la temporada al ganar por delante de los Ferrari en Marina Bay; donde Max Verstappen (Red Bull), líder destacado del Mundial -que hubiese podido dejar sentenciado matemáticamente el campeonato este domingo- finalizó en la séptima posición.

Ahora dispondrá de su segunda oportunidad de sentenciar de forma matemática el mundial el próximo fin de semana, en el Gran Premio de Japón, que se disputará en el circuito de Suzuka, el motorista de su escudería. Los dos pilotos de McLaren, Lando Norris y Daniel Ricciardo, acabaron la carrera en cuarta y quinta posición, recuperando el cuarto puesto entre los constructores.

Big lock up from Verstappen at the final restart 😵#SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/5wgMm1O8Kb