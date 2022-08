Soledad Pastorutti, la nueva bomba sexy de la televisión

En los últimos meses, la cantante Soledad Pastorutti ha transformado su tradicional imagen por una mucho más sexy, con vestuarios más sugestivos que dejan ver su figura, lo que ha despertado comentarios muy favorables en las redes.

En una entrevista en vivo para la plataforma Twitch con Diego Poggi y Rocío Igarzábal, la host digital de La Voz Argentina, el periodista le consultó “¿Puedo decir algo que es polémico pero es con todo el respeto del planeta? Todos en el chat dicen que sos la mujer más linda de la Argentina y que sos “Alta MILF” (por la sigla que en español se puede traducir “madre con la que se desea tener sexo”).

La Sole -con su clásica simpatía- reconoció: “Me gusta eso, me encanta”. Y comenzó a contar, por primera vez, la anécdota vinculada con su actual vestuarista y con la que compartió sus días en Arequito: “Es mi mejor amigo, con quien hice el secundario, y cuando éramos adolescentes, salíamos del cumpleaños de 15 de una amiga y todos se habían ido con alguien, salvo nosotros dos, éramos los más feos del grupo. Y este guacho me mira y me dice: ‘Encima con lo fea que estás vestida…’ Hoy es la persona que me viste y que ha convertido al Patito Feo, no digo en algo lindo, pero en esto que ven hoy acá”.

Volviendo a la pregunta de Poggi sobre los chats que hacían referencia a es una mujer muy deseada, la coach y jurado de La Voz Argentina, destacó: “Así que estoy orgullosa de escuchar esos comentarios porque me costó un montón”.

Fuente: Diario Popular