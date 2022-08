Terrenos tomados: “Lo hicimos para llamar la atención”

En las últimas horas se instaló una fuerte polémica en la ciudad, cuando un grupo de personas delimitó –sin autorización– algunos terrenos en el sector de Undiano y Arias.

Se trata, en principio, de 41 familias que colocaron postes y alambres en el lugar. “No queremos que nos regalen nada, solamente que nos escuchen”, le dijo Ariadna, una de las involucradas, al móvil de La Brújula 24.

“Decidimos tomar estas tierras porque estamos organizados, no es que vinimos a la ligera. Esto es una cancha, un basural de hace años y no se usa. La gente viene solo a tirar basura”, refirió la joven en contacto con el programa “Bahía Hoy”.

Y agregó, respecto de cómo se gestó la toma: “Una persona vino y empezó en calle España y entonces quisimos aprovechar el momento. Está todo al ‘divino cuete’. El viernes a la noche vinimos a hacer delimitaciones y el sábado tomamos terrenos”.

“Yo empecé a hablar con el vecino para ver si me pasaba su número y que no vinieran a romperme las cosas, y así se fue pasando la voz. Después dijimos de hacer un grupo de WhatsApp de todos los de la cuadra”.

“No fue una organización, empezaron en España a prender fuego y una señora gritaba que fuéramos a tomar tierras porque el gobierno no nos escucha. Somos de distintos barrios, vivimos de prestado o con familiares. Yo vine con mi marido, mi hija de tres años y un amigo, lo único que trajimos fue una pala para poner los palos”, sintetizó.

Y en ese mismo sentido, confío que hablaron con uniformados antes de iniciar acciones. “La policía no sabe una chota”, expuso, y consideró que “somos 41 familias que estamos cansadas de vivir prestado y no nos alcanza para alquiler, esa es la realidad de la gente”

“A las personas que estamos acá no nos dan trabajo por la cara nada más, nos miran diferente. Por eso venimos y nos plantamos, estamos rompiendo la ley y lo entiendo, pero podemos llegar a un acuerdo. Queremos que nos den una oportunidad, yo me hago responsable de lo que hago. Mi papá era policía y se que estoy haciendo las cosas mal. Yo no tengo a nadie que me salga de garante para que me den un alquiler. Lo hacemos pacíficamente, no molestamos a nadie, la gente se queja porque prendían fuego en el pasto, pero lo apagamos enseguida”, apuntó.