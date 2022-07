A 28 años del atentado: mientras ella cumplía 10 años, su padre moría en la AMIA

Estefanía Kupchik nació un 18 de julio. El día del atentado en la AMIA, cuando ella cumplió diez años, su papá murió y, con esa inesperada partida, el mundo se derrumbó ante sus pies. Luis estaba en la mutual judía tramitando el sepelio de su abuelo cuando se produjo la explosión. Hubo 85 muertos y centenares de heridos.

“Yo era muy chica, cumplía diez años ese día y la verdad es que se me vino el mundo abajo. Obviamente al principio mi mamá quería llevarme a la psicóloga para que yo pudiera hablar y sacara lo que tenía adentro, porque me era muy difícil hablar. Cuando fui creciendo decidí tomar la decisión de tener alguien con quién hablar y entendiendo que no es algo que se supera; es muy difícil aprender a convivir con eso y a seguir la vida más allá del dolor que siento todos los días”, expresó a La Brújula 24 en el programa “Nunca es tarde”.

El festejo del cumpleaños se realizó anticipadamente, el día domingo.

“Mi papá era un tipo cariñoso, le gustaba mucho jugar al fútbol, era muy familiero, se juntaba mucho con los amigos, le gustaba hacer chistes. Era un tipo que disfrutaba de la vida. Los pocos años que vivió los disfrutó, los pudo vivir bien”, afirmó.

“Me da ni siquiera pena sino bronca la impunidad que hay en este país y no quiero ni pensar en el tema porque me parece un horror que siga pasando esto”, agregó.