“Alberto Fernández no tiene conducción y sus ministros están desorientados”

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, visitó esta mañana los estudios de LA BRÚJULA 24, en el marco de una apretada agenda que lleva adelante en la ciudad y la región. En una extensa entrevista, analizó la situación de todo lo que atañe a su cartera y lo que respecta a la crisis política e institucional que afecta al país.

“Estuvimos en Villarino monitoreando el plan de inversiones, lo que permitió entregar nuevos patrulleros. Más allá de no haber escuchado a (Silvina) Batakis, el gobierno profundiza el camino que comenzó hace dos años, a ella la conozco mucho y tengo la mejor de sus impresiones, trabajamos juntos durante la inundación de La Plata. Tiene atributos poco normales, es un animal de trabajo, muy transparente en materia ideológica y es muy honesta”, resaltó Berni, al inicio de su testimonio en los estudios de la emisora.

Además, diagnosticó que “el tema es que el equipo no tiene rumbo, cada uno hace lo que quiere, sin una mirada estratégica y con un problema de conducción. Este equipo está perdiendo por goleada, con Batakis solo no vamos a obtener ninguna época de resultados. El Presidente no entiende que debe hacer cambios profundos y sigue dejando pasar oportunidades como la de la guerra, donde Argentina tiene la gran posibilidad de ser protagonista de la distribución geopolítica”.

“Acá seguimos enfrascados en discusiones inútiles, los resultados van a ser peores si no se comprende que el mundo se modificó. Estamos demasiado mal, pero soy optimista patológico. Alberto Fernández debería gobernar en equipo, que cada Ministerio tenga una sola meta que sea crecer. Hechos y no palabras, esto último es lo que sobra. Si con todo este desastre Argentina creció 10 puntos, imagínense si hiciéramos las cosas bien, porque lo que falta es la redistribución dejando de lado la concentración”, expuso, en otro segmento de la nota radial.

Consultado por Germán Sasso en relación a lo que vendrá por el conflicto internacional sostuvo que “en este contexto mundial, Argentina será protagonista en materia de alimentos y energía. El problema es quien conduce, hacer los esfuerzos para que Alberto Fernández llegue a 2023 de la mejor manera posible, capitalizando las posibilidades. No hablo con Alberto Fernández ni con Cristina Fernández de Kirchner. La mitad del gabinete que fueron compañeros míos están totalmente perdidos, desorientados y desconocidos, personas con semejantes capacidades están en la nebulosa”.

Alberto vs. Cristina

“En la disputa de Alberto y Cristina se unieron factores que hicieron que los ministros están desdibujados. Soy parte del Frente de Todos porque tengo responsabilidad de gestión que asumí el 10 de diciembre de 2019 cuando se me convocó para trabajar y resolver los problemas de seguridad de la provincia. Hoy estamos viendo la luz al final del túnel, no le saco el culo a la jeringa porque en esta semana parecía que llamaban a todos para hacerse cargo del Ministerio de Economía y eso no era lo más correcto”, aseguró.

Luego, Berni explicó por qué sigue en su cargo, pese a que se alejó del kirchnerismo: “Más allá de mis diferencias con el gobierno nacional, desarrollo mi tarea con la mayor responsabilidad posible. Hablé con Kicillof, pero el gobernador entiende que estamos trabajando de manera incansable, haciendo enormes reformas, respondiendo con trabajo, compromiso y dedicación. En Bahía Blanca estamos llevando transformaciones que están a la vista. Gestionar en manera conjunta independientemente de lo que piensa cada uno es indispensable, desde lo personal con Gay me llevo muy bien, todo lo que llevamos a cabo en conjunto llegó a buen puerto”.

“Alberto Fernández siempre fue así, nunca estuve de acuerdo con su designación, fui el único que se enfrentó a la gestión. No personalizo diferencias en política, él asumió el 10 de diciembre y para esa fecha ya estaba discutiendo públicamente, protagonizando fuertes cruces sabiendo que el resultado iba a ser este. El país tiene el 50% de inflación, una brecha cambiaria de casi 100% y uno de los Riesgos Países más altos del mundo tiene un drama económico. Solucionando el problema político se genera confianza y eso repercute positivamente en la economía”, destacó el funcionario provincial.

Pero aún cree en un cambio de rumbo: “No doy nada por perdido, soy optimista, recorro la provincia y hablo con dirigentes y gobernadores y las condiciones se están generando para un despegue definitivo. Al piloto de este avión en 2023 se le vence la licencia, me parece lógico que vaya por la reelección pero no lo voy a votar e incluso estaré en la vereda de enfrente. Habrá una reconfiguración de los frentes. Si Milei se suma a Juntos por el Cambio, el radicalismo no creo que continúe allí. No descarto pensar un futuro junto a los radicales, es un espacio que con el peronismo tiene una trayectoria razonable y piensan al país de una forma diferente a la de Juntos por el Cambio”.

“A una persona que trabaja en política la tiene que juzgar el archivo y si me escuchan a mi yo hace dos años les dije que esta elección la perdió Macri, por eso era importante más la propuesta que el candidato. Tampoco podíamos hacer una coalición táctica sin una mirada estratégica, otro error del oficialismo. Esto debió haber sido enderezado, en estos años empezaron las mezquindades políticas con el albertismo que quería nacer”, afirmó.

Y disparó aún más críticas: “Si hacés una alianza con los odiadores seriales de Cristina, inevitablemente iba a terminar así. Para que esto no se desmadre, tuvimos la oportunidad en las elecciones legislativas. La disputa de poder se ordena cuando se cuentan los porotos y la única manera de corroborar cuánto vale cada uno, era necesario que en las PASO La Cámpora, Massa, Alberto Fernández y nosotros con los peronistas tradicionales vayamos a una interna”.

“Con Máximo (Kirchner) no me agarré del cuello, somos personas razonables pero tuvimos una muy fuerte discusión. Si no hubiera sido por la mezquindad de estos actores que quieren disputar poder haciendo creer que valen más de lo que son, el resultado es este. El poder, ordena y como ninguno de estos actores estaba convencido de que podía sacar la cantidad de votos, se hicieron los otarios”, agregó.

Luego, Berni se detuvo en lo que fue uno a su criterio uno de los errores que se arrastran: “En 2015 fui testigo presencial de lo que sucedió en la Quinta de Olivos cenando con la Presidenta, en ese momento se pensaba que las PASO eran un fenómeno que generaban disputas internas las que causaban consecuencias negativas para la elección. Fue el propio Néstor Kirchner quien las impulsó y permite que los que no tienen tanto aparato puedan prevalecer, igualando a todos. Atentar contra nuestra propia herramienta electoral es el peor error que pudimos cometer”.

“Kicillof es uno de los pocos que cumple la función para la que fue votado, resuelve los problemas de la provincia, brinda respuestas en materia de infraestructura con un plan que le cambia la vida a los bonaerenses. El Gobernador está excluido de las disputas internas que les genera desesperanza a los argentinos”, resaltó el referente de la cartera de Seguridad en el territorio bonaerense.

Berni y los piquetes

Su postura respecto a los cortes de calles sigue siendo la misma: “Hay fiscales que avalan mi decisión de desarticular un piquete y otros que dan vueltas y vueltas, siempre opiné igual, desde hace ocho años. No obstante, hay algo que es cierto, hay que ser muy prudente, no hay que comerse la curva o sobreactuar, nadie tiene más cortes de ruta, toma de terrenos que yo. Por eso hay que medir los riesgos por ejemplo en un desalojo porque hay chicos, gente armada, bajo los efectos de alguna sustancia. La ruta no se corta, sea quien sea. Se necesitan dos cosas: el acompañamiento de la Justicia y que estén dadas las condiciones”.

“Estamos trabajando mucho con el Fondo de Seguridad que le enviamos al Intendente, tenemos muchos proyectos y soy muy optimista de que vamos a conseguir resultados antes de lo previsto. Iba a venir entre jueves y viernes porque teníamos muy adelantada la investigación que terminó con la detención el sábado de un peligroso delincuente, pero tuvimos a un policía asesinado que murió combatiendo el narcotráfico. No teníamos el espíritu ni las ganas, porque queríamos acompañar a la familia de este efectivo que trabajaba en uno de los sectores más calientes del Conurbano”, expuso.

No obstante, apuntó contra la oposición: “Si hay algo que no soporto es la hipocresía de la política, tomando a la gente de estúpida. Soy muy amigo de Santilli pero ellos fueron gobierno y no hicieron lo que hoy propone. La DEA no es un modelo a seguir en materia de lucha contra el narcotráfico y fracasó en Estados Unidos. Cuando uno legisla, lo hace con la mejor voluntad, se hizo una ley con un espíritu que parecía bueno pero fue contraproducente”.

Críticas al gobierno anterior

“Santilli no sabe lo que dice, lo que hay que hacer es reformar las leyes vigentes para luchar de manera mucho más rápida. Si voy al Juzgado a denunciar un búnker en el Conurbano se tarda promedio seis meses en ser allanado. La ley que tenemos de desfederalización fue un fracaso rotundo. Quien maneja una investigación es la Justicia, le pedimos resultados pero no le damos ningún recurso. La Reforma Judicial tiene que ver con resolver los problemas de la gente”, indicó, con énfasis y firmeza en su voz.

Y trajo a la mesa una anécdota: “Cuando fui Secretario de Seguridad nacional hicimos una operación de inteligencia en Rosario que hoy se estudia en el mundo, fui el que obtuvo las pruebas para condenar a las familias de Los Monos. Necesitaba un allanamiento que era fundamental, no salía, me subí al helicóptero y le mostré todo al Juez. Él me respondió que tenía expedientes acumulados de años y que las denuncias habían aumentado 270% y el personal era siempre el mismo”.

“Cómo puede ser que un juez federal de Salta no tiene la mínima idea de lo que hace otro de Capital Federal, se terminan pisando y las investigaciones se caen. La política se enfrasca en discutir cómo resolver los problemas propios y no los de la gente. Hay que sacarse la careta y no ser hipócritas. Crítico tres cosas de la Reforma de la Constitución de 1994: el Consejo de la Magistratura, la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y la puesta del tercer senador por la minoría en las provincias atenta contra el federalismo”, consideró uno de los hombres de máxima confianza de Kicillof.

Luego, volvió a apuntar contra la gestión anterior: “En todas las campañas políticas, el problema era que los policías ganaban poco. Vidal prometió equiparar los sueldos de los de la Provincia con los restantes. No lo cumplió y lo agravó porque como los salarios de los efectivos están equiparados con los de los docentes. Después del conflicto con Baradel, desenganchó ambos sueldos y los policías perdieron un 29% al momento del final de su mandato”.

“Lo que hicimos apenas asumimos fue volver a equiparar esos salarios. Ritondo compraba chalecos vencidos y por más que hoy digan que está peleado con Santilli, Clarín se encarga de amigarlos llegado el momento. En materia de armamento, cuando tuvimos que ascender por primera vez, hacía seis años que no tiraban un tiro que no es solo disparar al blanco y medir puntería, sino también capacitarlo sobre qué hacer con un arma”, señaló.

Y denunció que “detectamos que había pistolas que estaban fuera de servicio, inutilizables. Antes venían y entregaban cinco patrulleros y hacían una fiesta y ahora entregamos 60 para que la Policía pueda trabajar. No nos olvidemos que la construcción de la seguridad no es un policía más o menos, tiene que ver con educación, políticas inclusivas. Por primera vez estamos bajando el delito”.

En lo que respecta a cambios de comisarios en el corto plazo, nadie tiene el puesto comprado como en otras épocas, la Policía tiene una estructura piramidal, con diferentes jerarquías y cada una con su misión. Para eso hay una carrera, una junta de ascensos y en el último año de la época de Ritondo ascendieron policías que no estaban en condiciones de hacerlo. Eso destruyó la cadena de mando y pone a comisarios que no están en condiciones de llevar adelante su función”, reveló.

Berni se siente molesto cuando se explaya sobre las irregularidades previas a su asunción: “Se abusó de la ley, fueron 10 mil los policías que ascendieron por contactos políticos, ya no nos llama nadie más porque pedir un ascenso es contraproducente. El año pasado sólo hubo 20 ascensos extraordinarios para los que tuvieron actuación heróica. Para la Policía era más negocio sentarse a tomar café con el Intendente que ponerse a trabajar. Se requiere de conducción y una auditoría interna que acompañe de verdad”.

“Vidal abrió 30 mil sumarios pero la Policía tiene 100 mil efectivos y solo echó la misma cantidad de los que despidió Scioli con muchos menos sumarios abiertos. Me encantaría hacer un debate con Vidal, Ritondo o Santilli. Voy a ser presidente, gobernador tenemos uno y es muy bueno. Me falta para ser candidato los 100 millones de dólares que tienen Larreta, pero recorro todo el país, escucho a la gente y en eso no hay plata que lo compre”, finalizó.