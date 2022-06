Lupa gigante sobre las góndolas

Grieta

La grieta atraviesa a la sociedad en su conjunto. La grieta política, en particular, se alimenta de ambos lados cada vez que se acercan las elecciones. El “negocio”, por ahora, le viene dando resultado a ambos bandos en pugna.

En el mundo del fútbol la cosa no es muy distinta. Las dirigencias de Olimpo y Villa Mitre, los dos clubes más populosos de la ciudad, no solo son rivalizan en una cancha, sino que lo hacen en términos personales. Lejos de dar el ejemplo “hacia abajo”, se tira leña al fuego y se envalentona a los hinchas. Después vienen los lamentos. La máxima que señala a mayor cargo, mayor responsabilidad está lejos de cumplirse. “Bajar un cambio”, dar el ejemplo y demostrar camaradería y respeto por el otro parece que no está en los planes.

Muestra del nivel de belicosidad en el que estamos inmersos, fueron las palabras del presidente aurinegro Alfredo Dagna en el programa Sin Libreto: “Yo no tengo ninguna relación con Villa Mitre. Ni pretendo tenerla. No tengo ninguna empatía con ellos. Cuando se meten con Olimpo me la banco; pero cuando dicen algo indebido o se meten conmigo, tenés que bancarte el vuelto”.

Huelgan las palabras.



Grave denuncia

Cristian Girard, director de ARBA, habló en las últimas horas en La Brújula Radio y al referirse a los controles de precios denunció que en Bahía Blanca hay supermercados que esconden mercadería para dar “sensación de desabastecimiento”. De ser así estaríamos ante un hecho deplorable, ya que los ciudadanos, además de soportar la inflación producida por la incompetencia gubernamental, también estaríamos siendo víctimas de una especulación infame de algunos privados. Una combinación fatal.

El funcionario informó que detectaron que “a primera hora de la mañana, ya hay desabastecimiento. Y eso no es porque la gente arrase con la mercadería, sino que ponen pocas cosas. Y agregó que los super no abastecen en tiempo y forma los productos de precios acordados con el Gobierno y eso “genera psicosis entre los consumidores” y “todo eso enciende las alarmas, porque uno ve la góndola vacía y se preocupa. Eso genera ansiedad”.

Según pudo saber esta sección, desde la cartera de Girard se elevaron actas a la Secretaría de Comercio de la Nación indicando las cadenas o comercios bahienses que estarían realizando ese tipo de maniobras para que reciban una fuerte sanción.

Habrá que esperar para saber si recaen multas y quiénes son los “escondedores” de alimentos.



Sindicalistas de cara al 2023

El sindicalismo bahiense tendrá una prueba de fuego en las próximas semanas. Horacio Otero, secretario Interior de la CGT nacional, llegará a la ciudad para normalizar definitivamente al movimiento sindical.

Más allá de que poco antes de desatada la pandemia, los líderes de las dos CGT bahienses -Miguel Aolita (Comercio) y Roberto Arcangel (Camioneros)- sellaron un acuerdo de unificación, sigue habiendo sindicatos que están afuera.

“Hemos iniciado un proceso de normalización de la CGT en todas las delegaciones regionales”, repite Otero, el encargado de ordenar a los gremios de cara a las elecciones del año que viene. “Todos separados no solo no podremos negociar nada, sino que vamos a contribuir a perder”, explican en su riñón.

En Bahía, el dirigente gremial ya tuvo contactos con Mario Pereyra, de Fleteros, y con Carlos De Boher, de Uocra, con el objetivo de conformar la “mesa sindical 2023”.



9 de julio

Como ya se informó oficialmente, después de 2 años, habrá desfile Cívico Militar el 9 de Julio. El último fue en 2019, antes de la pandemia.

Se realizará en la Avenida Alem, como se hizo en los últimos tiempos. En la Comuna hay mucho entusiasmo por esta actividad. “Ya confirmaron las Fuerzas Armadas y de Seguridad, con todos sus equipos y tropas que están en nuestra ciudad. Habrá tanques de guerra que vendrán desde Tandil, y alguna sorpresa más”, explicó a Indiscreta uno de los funcionarios que se encarga de las tareas previas. Además, ya se anotaron escuelas, scouts, clubes, asociaciones de autos antiguos, bomberos, y muchos más.

Y para una fecha que obviamente suele ser fresca, adelantaron que habrá chocolate y bollitos para disfrutar del espectáculo.



La camiseta de Tello

El bahiense Facundo Tello fue recibido por el intendente Héctor Gay, quien lo felicitó por haber sido elegido para dirigir en el Mundial de Qatar 2022. Tras la reunión, el árbitro le entregó como presente una de sus camisetas, la cual ya tiene destino: será exhibida en el Museo del Deporte, ubicado en la Peatonal Drago. Allí, entre otros recuerdos invaluables de los distintos deportistas bahienses, hay un stand de la Generación Dorada.

Desde diciembre pasado, el lugar dejó de depender del área de Deportes del Municipio para pasar a la órbita de Cultura, por lo que hubo un rediseño integral.



Cuiden al carpincho

Desde hace algunos días, quienes pasean por el Parque de Mayo habrán notado carteles que llaman la atención. Son amarillos, y en negro tienen la figura de dos carpinchos, acompañadas de un texto que reza “Respete la fauna”.

Sucede que, en este último tiempo, y a pesar de ser otoño (estos animales suelen aparecer más en primavera o en verano), se han visto carpinchos en el lago del Parque, y hasta caminado por distintos sectores, sentido al Arroyo Napostá.

A pesar de que no se han reportado casos de maltrato o daño hacia ellos, la Municipalidad decidió curarse en salud. Colocó esos letreros, y está prestando particular atención para evitar cualquier tipo de incidente. Cuiden al carpincho… y a toda la fauna del Parque.



Coscu y Liniers

Martín Pérez Disalvo, más conocido por su seudónimo Coscu, es popular un streamer, celebridad de internet, jugador de esports y cantante argentino. Su amistad con Sergio “Kun” Agüero lo acercó a Lionel Messi, con quien también comparte una relación de cercanía.

En las últimas horas, a través de la cuenta de Instagram de “Paly” Bilbao, se lo vio con la camiseta de Liniers, club del cual surgió, entre otros, Lautaro Martínez, otro futbolista de elite a nivel internacional.

“Prepárenle el carnet de socio, sos un chivo más”, reza el posteo en la red social donde a quien cuenta con millones de seguidores e infinidad de visualizaciones en Twitch y cifras récord de suscriptores en Youtube, la albinegra “le queda pintada”.