Un autor bahiense presenta su libro sobre la crianza en el mundo digital

El autor bahiense Sebastián Bortnik invita esta tarde a participar de la charla abierta en la Biblioteca Rivadavia sobre seguridad informática, en el marco de su último libro: “Guía para la crianza en un mundo digital”. La convocatoria será a las 18:45 en el Salón de Exposiciones ubicado en avenida Colón 31.

En diálogo con LA BRÚJULA 24, Bortnik aportó detalles de la temática: “El miedo es un tema recurrente. El desafío que se nos presenta es cómo comunicar los temas sin generar temor, pero que despierten preocupación, más allá de que la línea es muy fina”.

“No me siento cómodo con la idea del amarillismo ni la parálisis que puede generar ese miedo, sabiendo que el grooming y la adicción a la tecnología son graves. La pandemia impactó fuerte en la depresión adolescente, por eso me gusta mostrar esta temática en un espacio accionable”, resaltó, en otro tramo de la entrevista radial.

Sin embargo, admitió que “en el libro no se trata de descubrir la pólvora y donde el mérito de la crianza digital sea el de la familia que comprende las etapas en las que están sus hijos. Cada situación tiene sus cualidades específicas, pero creo mucho en el trabajo de hormiga, que requiere de una labor cotidiana sin pasarse de la línea, por eso se debe pensar en un todo para no cometer un error”.

“Hace unos años, en el marco de una charla, un padre me dijo que las redes sociales no me interesan a lo que le contesté que debía importarle la seguridad de sus hijos. Y no es necesario que ese adulto sea un experto en la tecnología”, concluyó Bortnik.