Crianza digital: “Nos tiene que movilizar que el tema esté en la escuela”

La educación digital es un tema que va más allá del manejo de las herramientas disponibles. Sebastián Bortnik, referente en el abordaje del buen uso de la tecnología, considera que la crianza digital debe ser un tema que tiene que estar en la familia y en la escuela.

El experto bahiense explicó que así como a una pareja que tiene un bebé no hay que decirle que a los seis meses no debe estar jugando con cuchillo o que no debe darle golosinas a los tres meses, “nos tiene que movilizar que se incluya el tema de la ciberseguridad en la curricula, que esté presente en cada familia y en cada aula”.

“En realidad hablamos de crianza digital porque es algo nuevo lo digital, pero no estoy diciendo algo muy distinto a lo que se instala con sexualidad o nutrición, es cómo intentamos adaptar premisas de gente que sabe de crianza, trato de juntarlo con tecnología”, dijo en el Instagram Live de La Brújula 24.

Bortnik fue por varios años dirigente de la ONG Argentina Cibersegura, que fue importante en la aprobación de la Ley Antigrooming.

Escribió el libro Crianza Digital, que aseguró está dirigido a los padres con herramientas adaptadas para la tecnología.

“Entre 2010 y 2016 me la pasaba hablando con adolescentes. Muy poco hablaba con adultos. Fue in clic que hice que si le daba una charla a familias y docentes pueden multiplicar el efecto por mil, porque son los que están en contacto con ellos. Si le damos las recomendaciones a los chicos, pero si los adultos no le dan acompañamiento, no se hace nada. Por eso escribí un libro para adultos”, agregó.

Bortnik resaltó que el caso Micaela “casi en modo personal, fue el que me dio la estacada final para darme cuenta para romper con el esquema duro de informático, porque lo que estaba pasando era serio, me dolió tanto que desde 2016 para acá cambió mucho mi compromiso con la causa”.

