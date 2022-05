Una radiografía del bahiense mundialista

Miradas

Tras la advertencia del Tribunal de Cuentas de la Provincia sobre el pago “en demasía” a concejales, por un aumento irregular de la antigüedad (de 1% a 3%), desde el área de Economía de la Municipalidad ya diseñaron el esquema para “reingresar” esos fondos a las cuentas de Alsina 65. Cada funcionario firmará un convenio en el que se explica cómo y de que manera hará la devolución.

Ahora, ya pasado varios días, las opiniones sobre el indebido aumento del concepto señalado por el TCP quedaron divididas. Por un lado, están los que creen que “el diablo metió la cola” y nadie “quiso advertirlo”. Lo que sostienen esta teoría indican que “la oposición que siempre está buscando el pelo en la leche, este desfasaje no lo vieron. Que raro, porque le convenía a todos y entre bueyes no hay cornadas”.

Por su parte, un viejo y experimentado dirigente político de la ciudad, tiene una mirada mucho más profunda y que invita a la reflexión. “Esto fue un error. En primer lugar, porque quién sen encarga de liquidar los sueldos deja los dedos pegados. Se estaría autoincrimando. Nadie deja un choreo firmado y poniendo la jeta. Fue un pifie, no fue algo planificado.”.

Y agrega algo más inquietante: “Me hacen reír, incluso los medios y periodistas que inflan esto como un gran escándalo. Este no es choreo. Esta no es la guita negra de la política. Creo o que son ingenuos o cómplices los que le dan manija a esta boludez, porque todos sabemos que si hay choreo en la política no es por medio de un sueldo mal liquidado. No nos tomen por idiotas”.



Al Mundial

Bahía Blanca contará con varios embajadores en el Mundial de Fútbol de Qatar. Se presume que serán tres si contamos a Germán Pezzella y Lautaro Martínez, pero uno de ellos ya fue confirmado: se trata nada menos que de Facundo Tello, el árbitro de la ciudad que se ganó el reconocimiento del ambiente y un gran predicamento entre sus pares que lo definen como un ejemplo a seguir.

Nacido y criado en Villa Rosas. Facundo, también conocido como “El Negro” o “Tortu”, acaba de cumplir 40 años a principios de mes y es el hijo mayor del matrimonio entre Mónica (profesora de yoga y clave en moldear su temple dentro de la cancha) y Raúl (comerciante del rubro indumentaria). Sus tres hermanos son Juan Manuel, Vicky y Lautaro. Casado con Carolina, es papá de dos niñas.

Cursó la primaria en la Escuela N°30 del Barrio Rucci y se recibió de Maestro Mayor de Obra en la Técnica de calle Azara. Cursó tres años de Ingeniería Civil en la UTN, pero se graduó en Relaciones Públicas. Fue empleado municipal, hasta que el silbato se apoderó de su tiempo y los constantes viajes impidieron que pueda continuar allí.

Jugó en Libertad, donde era “9” y llegó a debutar en Primera en la temporada 1999/2000 de la Liga del Sur. Hizo el curso de juez en 2005 y su primer partido vestido de negro fue un Bella Vista-Liniers de la Pre-décima. Dos años más tarde tuvo su bautismo en el Promocional, en un Pacífico de Cabildo-Huracán. Ya en la B Nacional y con un ascenso meteórico, le tocó un Ferro-Defensa y Justicia. Su primera vez en la elite de AFA en 2013 fue Godoy Cruz-Vélez. Y en 2019, se convirtió en internacional, impartiendo justicia en Sudamericana, Libertadores y Eliminatorias.

Fanático de Messi, Soda Stereo, también disfruta de otros deportes como el básquet. Además, admite su debilidad por la película como “Gladiador” y del libro “El Alquimista” de Paulo Coelho y, cuando el tiempo se lo permite, el asado. Facu vivirá una experiencia única, aquella para la que se preparó toda la vida, la misma que la coloca entre los bahienses más destacados y referentes del deporte mundial.



Lanata y el Quinquela

La semana que pasó visitó la ciudad el diputado de Juntos Martín Tetaz. El economista, entre sus actividades, visitó al intendente Héctor Gay en el Palacio municipal. Pero, fuera de las cuestiones políticas, la reunión tuvo un divertido dato de color.

Cuando el dirigente de la UCR cruzó la puerta que divide el área de la Secretaría Privada del despacho, lo primero que lo sorprendió fue la pintura de Quinquela Martín que engalana la pared en la que se sitúa el escritorio del jefe comunal. “Si lo ve (Jorge) Lanata se muere”, dijo Tetaz, quien al instante realizó una videollamada para que el periodista pudiera ver la magnitud de la obra de arte.

El legislador radical fue durante mucho tiempo columnista de economía en el programa que conduce en Radio Mitre.



Chinos van, chinos vienen

A pesar de que en estos días se realizaron varios informes por parte de medios nacionales sobre el cierre de supermercados chinos por falta de rentabilidad, lo cierto es que la situación en Bahía no es tan así. Lo que sí ha ocurrido en este último año es que unos cinco supermercadistas orientales vendieron su comercio a otros conciudadanos suyos que llegaron de Buenos Aires a nuestra ciudad.

¿Cómo se explica esto? Es verdad que, en todo el país, por la baja del consumo, por el crecimiento de precios, y por la desventaja que tienen los súper chinos frente a otras cadenas más grandes, que tienen más peso a la hora de negociar con proveedores, los números de venta están en baja.

Pero, además, en CABA y en el Conurbano, a esto se le suma la inseguridad. Por ende, ocurre lo siguiente: los chinos “bahienses”, por la mala economía, venden y se vuelven a su país. Y los chinos “porteños” compran locales en Bahía para alejarse de los hechos policiales.

Bahía Indiscreta pudo saber que en estos momentos hay varios empresarios chinos del rubro que están buscando vender su local, pero esto también es difícil. Por otra parte, los que deciden quedarse a pesar de la mala racha, son los que están muy asentados en la ciudad, y que tienen hijos escolarizados, que ya se sienten más argentinos que chinos.



Joyería y constructora estafadas

Estamos acostumbrados a escuchar sobre estafas virtuales que afectan a usuarios, clientes, personas de a pie. Pero es raro hablar de una ola de engaños que tienen como apuntadas a empresas, y de las más importantes de la ciudad.

Esta maniobra, que no es exclusiva de Bahía y que, ya que se ha detectado en todo el país con consecuencias millonarias, es la siguiente: alguien compra algo por internet, paga con tarjeta de crédito en cuotas, y cuando se entrega lo comprado, al poco tiempo alguien “desconoce” esa compra ante el banco y deja de pagar el resto de los importes, además de recibir la devolución de lo abonado. E

sta situación demuestra una falencia increíble del sistema: los comercios afectados validan las compras online con los datos del número de tarjeta, el código de seguridad, y la fecha de vencimiento, pero no con el nombre del titular y su DNI. Por ello, el estafador puede asociar la compra con un DNI trucho o clonado. Y cuando se descubre lo ocurrido, es demasiado tarde. Simple, pero aparentemente efectivo.

Como dijimos, en la ciudad fueron estafados comercios muy importantes, de rubros como construcción, o joyería, entre otros. Muchos de quienes realizan la estafa, se presume, no tienen las tarjetas en su poder, sino que han robado datos suficientes como para poder realizar las compras online.

Pero hay algún que otro caso más insólito aún: gente que realmente tiene su tarjea, legal, y conseguida por derecha en el banco, también realiza compras, recibe la mercadería, pero luego denuncia que en realidad nunca la compró. Y no la devuelve, por supuesto. Ya trabaja la Justicia.



50 años de la Cooperadora

La Cooperadora del Hospital Municipal Cumple medio siglo. Hace tiempo ya, en mayo del 72, un grupo de personas de forma desinteresada, se reunieron por primera vez para ver cómo se podía ayudar al Leónidas Lucero. Y vaya si lo hicieron. Son casi incontables los aparatos y elementos que se han donado desde entonces, para mejorar el equipamiento de una institución que es modelo a nivel nacional.

En el medio pasó de todo: dictadura, crisis política, hiperinflación, el 2001, y hasta una pandemia mundial. El impacto del coronavirus aún no terminó para la Cooperadora, ya que no se ha vuelto a tener el flujo de dinero que entraba previo a la pandemia por los clásicos Pétalos de Vida. La suspensión de los velatorios, su menor extensión, y la imposibilidad de recibir visitas explicaron un poco esa situación.

Además, en un extenso período, los representantes de la Cooperadora no pudieron asistir a la oficina que se encuentra adentro del Hospital. Incluso muchos de sus colaboradores se infectaron con el virus, como ocurrió en todos los ámbitos. Pero lograron reinventarse, supieron acudir a empresas que colaboraron, como así también recibieron donaciones muy importantes de personas anónimas. Eso es lo que se logra cuando se trabaja de forma seria, honesta y transparente.

Este jueves 26 se realizará por pate de la institución una donación de más de 4 millones y medio de pesos en aparatología para neurocirugía, quirófano y ginecología, sumando así otro importante capítulo a su labor.

Quien quiera colaborar con la Cooperadora del Hospital Municipal pude enviar un mail a [email protected], o llamar a los números 4546666 y 155720481.



Buena acción

Se sabe que, en muchos casos, la burocracia estatal hace que se tarde en un poco en solucionar ciertos temas de infraestructura escolar que no son urgentes como, por ejemplo, la pintura en las aulas.

Mientras que se termina un legajo para que la obra salga aprobada para ser financiada por el Fondo Educativo, directivos, docentes, auxiliares y alumnos de la Secundaria 39, de Avellaneda 1731, realizaron una “jornada de pintura”, para ir adelantando lo que se pueda. Y, la verdad, quedó muy bien.

Por estos días les van a dar una segunda mano a las paredes. La educación no es solo aprender a escribir, sumar y restar.