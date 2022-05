MotoGP: Bagnaia fue el gran dominador del fin de semana en Jerez de la Frontera

Con una temperatura ambiente de 27° y cielo despejado, MotoGP disputó el Gran Premio de España en el Circuito de Jerez de la Frontera.

Se apagó el semáforo y en los primeros metros, Francesco Bagnaia aguantó la primera posición sobre Fabio Quartararo. Tercero se puso Jack Miller, cuarto Takaaki Nakagami y quinto Marc Márquez, que tuvo un duelo inicial con Aleix Espargaró.

Cuando estaban por cumplir la primera vuelta, Márquez lo superó a Nakagami y Jorge Martín se fue al piso al igual que Stefan Bradl. En tanto, Bagnaia y Quartararo pudieron abrir una diferencia de medio segundo con respecto al segundo pelotón.

Bagnaia era un poco más veloz que Quartararo y llegó a hacerle 4 décimas de ventaja en la mitad de la carrera, mientras que por el tercer puesto luchaban intensamente Miller, Márquez y Aleix Espargaró.

A 5 vueltas del final, Márquez atacó y pudo superar a Miller y luego tuvo una salvada espectacular en la curva 13. Aleix Espargaró aprovechó todo esto y pudo afianzarse en la tercera colocación.

Si bien en el final recortó Quartararo, fue triunfo, con liderazgo de principio para Bagnaia. Segundo terminó el campeón dle mundo, tercero Aleix Espargaró, cuarto Marc Márquez, quinto Jack Miller y cerraron el top 10: Joan Mir, Takaaki Nakagami, Enea Bastianini, Marco Bezzecchi y Brad Binder.

La próxima fecha de MotoGP será el Gran Premio de Francia en Le Mans, el 15 de mayo.

Fuente: LB24 / Carburando.