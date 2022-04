El Gobierno levantó las restricciones migratorias y reabrió todas las fronteras

Después de dos años de restricciones escalonadas, que mermaron y aumentaron según el contexto sanitario, el Gobierno dispuso levantar prácticamente la totalidad de las medidas contra el Covid-19 en las fronteras terrestres, marítimas y aéreas, tanto para argentinos como para extranjeros.

Apurado por el contexto económico -en especial atendiendo que muchas provincias dependen del turismo-, el Ministerio de Salud, que conduce Carla Vizzotti y el Ministerio del Interior, que comanda Eduardo “Wado” De Pedro pondrán en marcha la apertura completa en los próximos días. Para circular, a los argentinos sólo se les exigirá una declaración jurada, y a los extranjeros un seguro Covid.

“Con la baja de la intensidad de los casos en el país y en el mundo, y el avance del plan de vacunación, consideramos que esto era posible y viable. Nos lo venían pidiendo las provincias, en especial las que son fronterizas con otros países, y lo venimos trabajando hace semanas”, dijo a Infobae la Directora Nacional de Migraciones, Florencia Carignano.

De Pedro ya les informó a los 15 gobernadores que tienen pasos internacionales, en una videoconferencia realizada esta tarde, sobre la normalización en los 237 puntos de ingreso y egreso, tanto terrestres, como fluviales, marítimos y aéreos, que comenzarán a operar de acuerdo a las condiciones previas a la pandemia.

En resumen, se simplificarán todos los trámites de ingreso: ya no habrá “corredores seguros” y no se pedirá como requisito para ingresar un análisis de PCR y/o de vacunación. “Van a poder entrar personas que no estén vacunadas o que no tengan los esquemas de vacunación completos, tanto argentinos como extranjeros”, sostuvo Carignano.

A los argentinos, sean residentes o no residentes, sólo se les exigirá la firma de una declaración jurada electrónica en las 48 horas previas al viaje, donde se les preguntará si están o no vacunados, y si presentan síntomas. Estarán exceptuados aquellos que ingresen por vía terrestre y sólo visiten por 24 horas. En esas circunstancias, no deberán presentar más que su documentación personal. Y en el caso de los turistas extranjeros, además de la DDJJ se les exigirá un seguro COVID-19.

