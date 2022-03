El “clima hostil” que enfrentan familiares de Darian Stacco

Tal como informó La Brújula 24 en la última emisión del programa “Nunca es Tarde”, la familia de Darian Stacco, el joven bahiense accidentado en la Isla de Cozumel, el sábado, encabeza una campaña para recaudar una considerable suma de dinero –en dólares-, lo que en principio permitirá trasladarlo al país para recibir las cirugías correspondientes.

Ahora, de acuerdo a fuentes oficiales consultadas por este medio, el cónsul argentino ya está en aquella ciudad. En concreto, lo que se está tratando de activar es el seguro de la moto de alquiler en la que se desplazaba Darian, quien no cuenta con seguro de viajero. Luz Arias, la chica que lo acompañaba y que también está internada, por su parte, sí lo tiene.

La otra opción, explicaron las fuentes, es activar el sistema público de salud de México.

Además, en Cancillería afirman que hay un “contexto de mucha hostilidad” por parte de las autoridades migratorias, reacias a que los jóvenes latinoamericanos se instalen en Cancún. Sin ir más lejos, hubo casos de chicos detenidos por tener un día la visa vencida.

Ayer, su mamá, relató que “mi hijo viajó con dos amigas, estaban en la búsqueda de un puesto laboral. A dos días de llegar, los llamaron de un trabajo y alquilaron una moto para ir. Estaban frenados en una señalización de rayas rojas y apareció una patrulla a exceso de velocidad, sin la sirena, y literalmente hizo que salieran volando”.

“Está el video y todos los testigos coinciden que la culpa fue de la patrulla. La policía movió a mi hijo del lugar y las pertenecías de él no las encuentran. Según el informe policial estaban yendo a una urgencia, pero la gente dice que eso es mentira, este tipo de accidente es muy usual allá”, aseguró.

“A Darian lo trasladaron a una clínica privada y lo que me piden es un depósito de 20 mil dólares y 6 mil dólares diarios. Todavía está sin asistir, no lo pasaron a terapia intensiva porque no pudimos abonar ese monto, y el hospital público no tiene los requisitos”, explicó.

El estado de salud del bahiense es delicado, el parte médico indica que tiene fractura de arcos costales, neumotórax de pulmones con sellos de agua, fracturas en ambas extremidades y contusión cerebral.