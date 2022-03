Quedó filmado mientras orinaba las góndolas de una pañalera

Un acto de muy mal gusto experimentaron los dueños de una pañalera de la ciudad cuando un sujeto ingresó al local y orinó una de las góndolas. El hombre quedó filmado y el video se difunde por redes sociales.

“Estaba mi señora sola en la tienda. Ella escuchó como un ruido líquido, pero como había gente no quiso ponerse a mirar. Cuando se fue la gente se dio cuenta y me pidió que viera las cámaras”, dijo a La Brújula 24, Facundo Osvaldo, dueño de VM Pañalera.

En el video se observa cómo el hombre se acerca a una góndola, se baja la cremallera y orina. Luego se retira a la caja a pagar lo que compró.

La filmación corre por las redes sociales con la advertencia de que el sujeto tiene, obviamente, prohibida la entrada nuevamente al local.

“Todavía no tengo datos, porque el hombre compró un perfume y pagó con tarjeta, pero no logro identificarlo”, agregó Osvaldo.

Otra imagen que muestra al obra pagando en la caja

Osvaldo asegura que en tres años que tiene con el negocio nunca le había tocado pasar por una situación como esta y espera que la difusión del video y la foto sirva “para que la gente se de cuenta de que hay gente que está mal de la cabeza, porque es horrible”.

“Estaba todo orinado, fue desastroso. La verdad da lástima, porque nos ha pasado, porque vendemos pañales para personas adultas y han llegado personas no aguantando y nos pide un pañal, es entendible. Pero esto es daño”, dijo Gabriela Giampierini, esposa del dueño.

Giampierini dijo que están pensando hacer la denuncia ante la policía. “Lo que espero es que no le de la cara para volver a aparecer. La verdad que no me di cuenta en el momento, porque soy capaz de no dejarlo salir y que lo limpie él”, agregó.