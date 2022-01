Su hermano fue dado por muerto en el hundimiento del Belgrano, ella cree que está vivo y no deja de buscarlo

Mónica Soriano es la hermana de Miguel Ángel, un héroe de Malvinas que fue tripulante en el ARA General Belgrano, y que el Estado da por muerto. Pero varios hechos ocurridos luego del ataque que sufrió el buque, le hacen pensar que eso puede no ser así. Por eso, inició una búsqueda incansable que lleva años, y que muchas veces se asemeja a la persecución de una sombra.

En diálogo con el programa Nunca Es Tarde, Mónica contó su historia: “Hace unos años, charlando con mi hijo, decidí publicar en Facebook que en Bairgorrita (Los Toldos) había aparecido un muchacho andrajoso, mal vestido, con barba. Un vecino en ese momento me dijo: ‘Estuvo preguntando por vos, por tus viejos, y fue a la casa en donde vivían’. Ese hombre le dijo, ‘yo soy Miguel Ángel Soriano y estoy buscando a mi familia’”. Según supo, le indicaron que ellos ahora vivían en Los Toldos, y supuestamente partió hacia allí.

“Creemos que él vino hasta Los Toldos (en donde actualmente viven Mónica y su familia), pero en ese entonces a mí no me conocían los vecinos. Ahora me conocen todos, porque hace treinta años que vivo acá” aseguró, explicando por qué nunca pudieron encontrarse.

“Escribí toda la historia (en redes), y comencé a recibir llamadas diciendo que esa persona estuvo en Mercedes (Buenos Aires), agarró para el sur. Y el último dato que tengo es que un hombre en Bariloche habló con alguien que dijo llamarse como mi hermano, ser sobreviviente del Belgrano, y que no podía encontrar a mi familia”.

La mujer contó los fuertes sentimientos que la unen con Miguel Ángel: “Yo nunca lo di por muerto. Lo sigo buscando. Si él murió, se hundió con el barco. No hay a dónde llevar flores”.

“Yo lo que quiero es encontrar a ese hombre que dice ser Miguel Ángel Soriano”. La Armada dio por muerto a todos los tripulantes que no dieron señales de vida luego del hundimiento. Pero, según comenta Mónica, “hay quienes dicen que sobrevivientes quedaron deambulando por el país”.

“Para mí, la Armada no tiene noción de nada. Yo respeto los dichos de las autoridades de la fuerza, no estoy en contra de nadie, pero no me saben decir en qué parte del buque estaba mi hermano en el momento del ataque. Hay un compañero de Miguel Ángel que me dijo que ellos saltaron juntos del barco. Yo lo voy a buscar siempre”, concluyó Mónica.