Carmen Barbieri contrajo coronavirus por segunda vez y lo contó en vivo por TV

Carmen Barbieri, la conductora de Mañanísima, confirmó que está transcurriendo el covid nuevamente a pesar de estar inoculada con tres dosis. El domingo por la noche, tras sentir algunos síntomas, entre ellos gripe, dolor de cuerpo, garganta y tos, le realizaron un hisopado en su domicilio que terminó dando positivo.

“Estoy como si tuviera una gripe fuertísima. Me duele todo el cuerpo, me duele la garganta, tengo tos y estoy transpirando mucho, y estornudo mucho”, dijo. “En la semana me hicieron cinco hisopados negativos porque siempre me hisopan en el canal, pero el de ayer (domingo) que vinieron hasta mi casa me dio positivo”, relató Carmen Barbieri.

Ahora deberá aislarse durante seis días y tendrá que ausentarse de su programa en las mañanas, así como de las grabaciones de Los ocho escalones (El Trece). “Estoy en la cama y tendré que estar aislada durante seis días. No me siento muy mal, pero es una gripe fuerte que te tira a la cama y te duele todo el cuerpo”, contó.

Debemos recordar que a principios del 2021 Carmen estuvo muy grave tras contraer el coronavirus. Estuvo internada varios días de los cuales 20 fueron con coma farmacológico. A pesar de haber superado esa etapa las secuelas atormentan a la conductora quien relató: “Camino una cuadra y me canso. No podía caminar, tuve que recuperar masa muscular, mi voz también. Tantas veces me entubaron y cuando me sacaban la sedación me arrancaba las cosas, el respirador, entonces me volvían a sedar. Eso me lastimó un poco las cuerdas vocales”, manifestó.

“Ahora me doy cuenta lo mal que estuve -continuó Barbieri-. Estuve al borde de la muerte de verdad. Yo pensé que estaba grave, pero el médico me decía: ‘Estabas en estado crítico, que es más que grave. Pero sos una leona como luchaste’”. Asimismo, en una entrevista con Mirtha Legrand había expresado respecto a lo sucedido: “De cada 10 personas que tuve el Covid que tuve yo, 9 se muere y 1 se salva. Y ahí estuve yo, eso quiere decir que no era mi momento”.

Fuente: Diario Popular