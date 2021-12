Ferro Viera, en La Brújula 24 tras el millonario robo: “Me hicieron pelo y barba”

Delincuentes ingresaron el viernes a plena luz del día al departamento de Carlos Ferro Viera, un conocido empresario y ex miembro del círculo íntimo de Diego Armando Maradona, ubicado en el departamento donde reside actualmente ubicado en la calle 48 entre 11 y 12, en La Plata.

En diálogo con LA BRÚJULA 24, Ferro Viera se lamentó por lo sucedido: “Me hicieron pelo y barba como dicen en la jerga. Era dinero que había cobrado cuando grababa la serie de Diego. También había ahorros de un contrato de publicidad. Hace poco había cobrado 20 mil dólares, plata que me había pagado Amazon y el miércoles a la noche un socio mío me trajo una suma de dinero aún más alta, relojes y joyas”.

“Todo estaba en una caja fuerte, debajo de la mesada de la cocina, atornillada a la pared, detrás de los artículos de limpieza para que no se viera. Como mi departamento es chico, les resultó fácil encontrar el botín”, sostuvo, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Además, añadió que “vivo en una calle muy transitada, al lado de mi edificio está el Juzgado de Familia, enfrente están el fuero federal y una compañía de seguros. Esto fue entre las 10 de la mañana y el mediodía, arrancaron la caja fuerte luego de forzar la puerta de ingreso”.

“Revolvieron todo, pero fueron directo a buscar el lugar donde estaba el dinero. Entraron por la escalera porque hay pisadas, pero utilizaron guantes una vez que entraron a mi domicilio. Hay cámaras de seguridad y quiero agradecer a la Policía y al fiscal Álvaro Garganta”, indicó Ferrito, en otro segmento de la entrevista radial.

Al momento de hacer un mea culpa, quien fue interpretado por Gerardo Romano en la serie del 10 admitió: “Mi error fue que difundí en un grupo de Whatsapp que había cobrado los 20 mil dólares de la serie de Maradona, lo hice alegremente y fui un imbécil. Los ladrones fueron por ese dinero, pero se encontraron con más”.

“El viernes a la mañana fui al banco, recibí un llamado en el que me preguntaban dónde estaba. En lugar de regresar a casa fui a la peluquería y cuando volví ya estaba el hecho consumado. Ese dinero tenía previsto depositarlo, pero se me adelantaron. Sé que la investigación está avanzada, pese a que la plata tal vez no la recupere”, finalizó.