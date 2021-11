Tránsito, muchos más controles y mano dura

Reconocimiento al Municipio y más controles en el tránsito

La Municipalidad fue reconocida con el premio “Luchemos por la Vida” de este 2021, “por las acciones desarrolladas para aumentar la seguridad vial y reducir la mortalidad en las calles”, entre otras políticas, por la reducción a 30 kilómetros por hora de la circulación en el macrocentro de la ciudad.

En una carta dirigida al intendente Gay, la reconocida asociación civil, que lleva el mismo nombre que la distinción otorgada, cuenta que hace 23 años que se entregan, y que por la pandemia, en esta oportunidad no se podrá hacer de forma presencial. Este premio cayó de mil maravillas en toda el área de Movilidad y de Tránsito de la Comuna, ya que las políticas a las que hace referencia fueron criticadas por muchos sectores.

Además, como ya adelantó Bahía Indiscreta en la entrega de la semana pasada, se espera que se invierta en mucha tecnología para seguir monitoreando el tránsito en Bahía, y, ya adelantan en Alsina 65, que se viene la mano dura: “No todo da lo mismo”, es la frase de cabecera que está usando Tomás Marisco cada vez que habla del tema. Desde el 10 de diciembre, el área de Controles de Tránsito pasará a depender de su Secretaría de Movilidad y Espacios Públicos.

“Va a haber más controles, más gente en la calle trabajando para ello. Habrá más concientización y más tecnología. Repito, no todo da igual, y esto no va a ser solo para controlar la nocturnidad, también se hará durante el resto del día”.

A hacer caso de las normas, o a atenerse a las consecuencias.

El aniversario de la Coalición Cívica y el baile mariachi de De Leo

Con Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta en primera fila, Elisa Carrió y toda la Coalición Cívica celebraron este sábado los 20 años de la fundación de ese espacio, que inició con el nombre de ARI en el convulsionado 2001.

En el encuentro de unas 600 personas realizado en la localidad bonaerense de Open Door, en Luján, también dijeron presente el presidente del interbloque de diputados nacionales Mario Negri, la presidente del PRO Patricia Bullrich, los diputados nacionales electos Diego Santilli y María Eugenia Vidal, y los intendentes de Lanús Néstor Grindetti, y de Vicente López, Jorge Macri, entre otros dirigentes.

“Fue un acto de alto voltaje político”, comentó el senador Andrés De Leo. Es que Lilita tiró frases como “No se peleen entre ustedes por los cargos. Las personas hacen a los cargos y no los cargos a las personas”. Eso se da en medio de lo que parece una campaña adelantada para el 2023.

Y hablando de De Leo, y como ya se sabe que un acto de Carrió debe tener algún condimento risueño o fuera de lo común, el dirigente de la Sexta fue invitado por la líder del espacio a bailar con ella en el escenario, al ritmo de mariachis que le dieron un toque de alegría a la velada. Sobre las habilidades danzarinas del senador, no alcanzaría el espacio de este artículo ni las palabras para describirlas.

Se vienen cambios en las delegaciones

El fin de año llega con cambios en las delegaciones municipales. Así lo confirmó una alta fuente de la Municipalidad a esta sección. En principio, pareciera que se va a volver al esquema tradicional de tener un delegado por cada una de ellas, y no algún “jefe” o “coordinador” que abarque un par, como ocurría con White y Villa Rosas, o Harding Green y Las Villas. “Todos los cambios anteriores los armó César Tommasi. Un crack”, comentó de forma irónica alguien en Alsina 65.

Los nombres no están definidos y siempre puede haber cambios. Seguramente se esperará a la vuelta del intendente Gay de su descanso para terminar de cerrarlos. En principio, sobre el final de la semana pasada sonaba Luis Tonin para Villa Rosas, quien ahora trabaja en el área de políticas sociales junto a Vanina González; y seguiría Gustavo Avellaneda en White.

Pablo Landeiro, que ahora tiene en sus manos Harding Green y Las Villas, se quedaría solo con la primera, y a la segunda arribaría el ya conocido Alejandro Hidalgo. Veremos si se confirman estos nombres, o si hay algún cambio de último momento. Todo puede pasar.

Vecinos cansados por las juntadas eternas en calle Cuyo

El sector parquizado de calle Cuyo, a la altura del monumento al nobel César Milstein, se ha convertido en el lugar por excelencia para recibir todo tipo de fiestas al aire libre y juntadas de jóvenes que, sin importar el motivo, organizan de un momento a otro y por las redes sociales. La semana pasada fue por el “último último día”, es decir, la última vez que los estudiantes de secundaria iban a tener un último día de clases. Cómo cambian los tiempos.

En fin, los vecinos del sector, que no pudieron pegar un ojo entre la noche del jueves y la madrugada del viernes, ya no saben qué hacer para frenar estas reuniones. Se quejan de los ruidos, del cementerio de papeles y botellas que queda luego de cada juntada, y de que algunos “chicos” les orinan y defecan los frentes de las casas.

Desde la policía aseguraron que “fue todo muy ordenado”, porque no hubo agresiones ni robos. Ellos están para prevenir el delito. Pero los habitantes de las casas aledañas piden que la Comuna actúe para frenar las fiestas. Esta sección pudo hablar con referentes de la Municipalidad, quienes dijeron que “en realidad, observando redes y comentarios de padres, pusimos un control ahí junto con la policía.

Lo que sucede es que no está prohibido usar el espacio público. No se dejaron usar equipos de música, y se evitaron disturbios, pero no hay mucho más para hacer”. Y completó, hablando específicamente de las quejas del día después: “Entendemos la molestia que genera, y más un día laborable, pero no está prohibido. Esto tiene que ver con una conciencia social de los chicos y de los padres, ya que en su mayoría son menores de edad”. Parece un tema de muy difícil solución.

Franco Armani levantó otra copa

River está de parabienes luego de lograr anticipadamente el título local y con la incertidumbre respecto a la continuidad de Marcelo Gallardo como director técnico. Casi hasta el hartazgo, el nombre de varios de los integrantes del plantel millonario se escuchó con frecuencia en las distintas tiras deportivas radiales y televisivas.

Una de las figuras es el arquero titular quien tiene un homónimo en Bahía Blanca, algo que se conoció a partir de una noticia policial que lo incrimina, ocurrida durante el transcurso de las primeras horas de la semana.

Alrededor de las 4:15 del lunes y en el marco de un operativo de interceptación vehicular llevado adelante en Granada al 100, un sujeto circulaba a bordo de un Peugeot 306 sin la totalidad de la documentación correspondiente y con un notorio aliento etílico, razón por la cual fue convocado personal de Control de Tránsito Urbano para que le realicen el test de alcoholemia.

Quien dio positivo se llama Franco José Armani y, curiosamente, también tiene 35 años, la misma edad que el referente “de la banda” que días atrás levantó la copa, distinta a la que usó para beber quien debió volver a casa caminando porque le secuestraron su vehículo.