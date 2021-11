Perlitas de las elecciones en Bahía

Las elecciones legislativas ya son historia, con resultados que todos conocemos. Lo que te vas a enterar ahora es aquello que no leíste ni escuchaste en ningún otro lado. Fiel al estilo de esta sección que con el paso de los años sigue ganando adeptos para convertirse en la más votada.

Intendente sin WiFi

Antes de los festejos y de conocerse los resultados finales, uno de los inconvenientes que tuvieron que superar en la sede de Juntos fue la conexión a internet. Cerca de las 19 horas le dijeron a uno de los asesores del intendente, “Héctor está pidiendo la clave de WiFi”.

Pero nadie recordaba cómo era la contraseña y Gay estuvo sin internet durante varios minutos, hasta que finalmente la consiguieron y se la hicieron llegar para poder seguir minuto a minuto la actualización de los resultados. Recalculando.

¡Se robaron los canapés!

Como es habitual en el búnker de Juntos, ubicado en la primera cuadra de calle Colón, el desfile de comida y bebida es muy abundante. Pero esta vez, a diferencia de las PASO, había mucha más gente acumulada en la puerta. Y parece que una mujer cayó en la tentación…

Ya que entró por lo menos tres veces al local, metió varios canapés en la cartera, los aplastó, y para completar el combo también se llevó unas gaseosas que estaban en botellas.

“Vimos a una mujer de unos 50 años que entró varias veces y se llevó la comida, pero era muy rápida porque cuando queríamos acercarnos a decirle algo se mezclaba entre la gente, se iba y al rato volvía”, le confió una funcionaria a Bahía Indiscreta.

Algo que no se robaron pero que esta vez fue exclusivo para los funcionarios fueron los famosos macarons de Nidia Moirano. Al juntarse tanta gente, esta vez fue un plato exclusivo.

Los festejos siguieron en “el templo”

Tras conocerse los resultados y dar las entrevistas correspondientes, el clima festivo se mantenía en la sede de Juntos, aunque como esta vez fue todo mucho más ágil que en las PASO, cerca de las 23 horas se bajó la persiana. Incluso el encargado de cerrar el lugar con llave fue un alto funcionario.

Pero ya se escuchaba el murmullo de algunos diciendo “al final vamos después a otro lado a tomar algo, ¿o no?”. Y la respuesta fue “obvio, vamos al templo”.

Al parecer en el búnker ya no quedaba ninguna bebida para brindar y un número importante de funcionarios se fueron a un conocido bar de calle Fuerte Argentino.

Libertarios y exultantes

Si bien Juntos fue el que mayor porcentaje logró, hubo otro gran ganador de los comicios en la ciudad: Avanza Libertad, que logró “colar” dos ediles en la futura conformación del Concejo Deliberante.

Encabezados por Martín Barrionuevo, esperaron los resultados con optimismo. La celebración incluyó además a Valeria Rodríguez, la traductora que también tendrá una banca desde diciembre y que había sido proclamada vencedora de la interna hasta que la Junta Electoral hizo un recuento final tras las PASO. Ambos se mostraron cordiales, ratificando la buena relación.

Los festejos con pizzas y algo para beber en la esquina de avenida Alem y Trelew, casa particular de un allegado la cual reconvirtieron en búnker, concluyeron antes de la medianoche, más allá de la algarabía, porque desde este lunes comenzaron a trabajar juntos en los proyectos que van a presentar en el recinto.

El canillita ya ganó

Luciano Martos tenía grandes expectativas de lograr ingresar al Honorable Concejo Deliberante, sin embargo, no alcanzó la cantidad de votos necesarios para superar la barrera que le hubiese permitido ocupar una banca en el recinto, en un nuevo intento fallido.

“El canillita” experimentó un crecimiento en cuanto al caudal de adhesiones, en especial los días previos a ir a las urnas cuando este medio publicó detalles de su disputa con Guillermo Moreno, lo que motivó que Martos vaya con boleta única luego de que el ex K le dijera que no quería un candidato sin dientes.

Tal fue la repercusión de la nota que un empresario y un particular ya se ofrecieron a pagarle la dentadura a quien seguramente seguirá procurando llegar al HCD.

Deber cívico

Una mujer de 106 años se acercó a votar a la escuela ubicada en calle Piedrabuena 390. En un momento comenzó a sentirse mal y los presentes decidieron llamar al 107.

Cuando la ambulancia del Siempre estaba a mitad de camino les avisaron que ya se sentía mejor, por lo que no era necesario atenderla.

La mujer se recuperó y pudo volver a su casa.

Ánimos alterados

En líneas generales, el proceso para ir a votar se desarrolló a buen ritmo. Eso permitió que el humor de los bahienses se mantenga positivo. Sin embargo, hubo algunos episodios aislados que decoraron un domingo que se coronó como una nueva fiesta de la democracia.

Quien protagonizó un incidente fue Marcelo Pallotti, presidente de la Asociación Bahiense de Básquet, quien en la escuela ubicada en la primera cuadra de calle Caronti mantuvo una acalorada discusión con un fiscal de mesa.

Luego de que los ánimos se caldearan y concitaran la atención de quienes estaban en la fila esperando para sufragar, visiblemente molesto Pallotti se retiró del establecimiento acompañado de su padre.

Ánimos alterados II

Como ya es habitual, tristemente volvieron a existir denuncias por el faltante de las boletas de distintos partidos, como también la utilización de las de las PASO para estas legislativas, las cuales no eran válidas a la hora del recuento.

Uno de los que estalló en relación a este tema fue Guillermo Castello, candidato a diputado bonaerense por la Sexta Sección de Avanza Libertad, quien no ahorró en epítetos para salir al cruce de “los vivos de siempre” que intentaban generar confusión.

Castello escribió en su cuenta de la red social Twitter: “Tramposos hijos de puta, los “republicanos” de JxC en la 6ta sección reparten boletas falsas de @jlespert y de nuestros concejales junto a sus candidatos a legisladores. Subestiman a los votantes y violan su voluntad. Hacen fraude porque no pueden parar la ola de la Libertad”.

Tramposos hijos de puta, los “republicanos” de JxC en la 6ta sección reparten boletas falsas de @jlespert y de nuestros concejales junto a sus candidatos a legisladores.

Subestiman a los votantes y violan su voluntad.

Hacen fraude porque no pueden parar la ola de la Libertad. pic.twitter.com/skWjoVgMGS — Guillermo Castello (@grcastello) November 12, 2021

Qué pasa con las nuevas carreras de la UNS

A mediados de este año se dio la noticia de que la Universidad Nacional del Sur sumaba dos nuevas carreras a su oferta académica: Ingeniería en Telecomunicaciones y Traductorado Público de Inglés. Sin embargo, quienes tenían la ilusión de ya poder anotarse para cursarlas, aún no han tenido la posibilidad de hacerlo.

Bahía Indiscreta habló con autoridades de la casa de altos estudios, quienes explicaron que todavía están en trámites para conseguir financiación por parte del Ministerio de Educación de la Nación. “La financiación depende de la disponibilidad presupuestaria de la Secretaria de Políticas Universitarias”, indicaron. “Es el mecanismo habitual. La asamblea crea las carreras para poder ponerlas a consideración del Ministerio, que es quien define prioridades y financiamiento”.

En relación a si hay alguna certeza de si efectivamente ya va a haber alumnos cursando esas carreras en el 2022, esas mismas fuentes contestaron que “todavía no se sabe nada. Es un momento de mucha incertidumbre, y el presupuesto nacional todavía no se está discutiendo en el Congreso”. Esperemos que puedan concretarse, ya que el entusiasmo al momento del anuncio fue importante, tanto para la UNS como para muchos jóvenes que ven en esas carreras su futuro profesional.

Las picadas, un tema de nunca acabar

En los últimos días nuevamente las picadas de autos y motos, principalmente en el Parque de Mayo y en el Paseo de las Esculturas, generaron un gran enojo en los vecinos, que hasta amenazaron con cortar calle Córdoba si no se le encuentra una solución definitiva al problema. Y la mala noticia es que, desgraciadamente, no es nada fácil hacerlo.



Bahía Indiscreta habló con uno de los tantos funcionarios que trabajan para cortar de cuajo la situación: “Es una preocupación constante el exceso de velocidad, no solo las picadas. Lo que pide el vecino es un inspector, pero no siempre es la respuesta adecuada. Cuando el control se va, la situación se repite. Por eso hay distintas estrategias de movilidad que se están aplicando, como la colocación de los reductores, por ejemplo. Así fue el caso de Fuerte Argentino”.

“Lo de las picadas en calle Córdoba ocupa y preocupa, porque es la salida de una zona peatonal, con toda la peligrosidad que eso implica. Se está trabajando, pensando en una serie de controles específicos. Pero el tema picadas ahí no es lo único problema. Hay arrancones de semáforo a semáforo en distintos sectores de la ciudad, y también exceso de velocidad. Y no solo a la madrugada. Muchos de los accidentes de tránsito que hay en Bahía están vinculados a ese exceso de velocidad”.

Desde la Comuna ya adelantaron que van a intensificar mucho el uso de radares. “Vamos a tratar de apaciguar las picadas en ciertos sectores, pero necesitamos trabajar para que no se muevan a otros lugares más difíciles de controlar, como puede ser adentro del Barrio Palihue. Lo vamos a atacar de distintos ángulos y con medidas de fondo. También vamos a colocar más reductores de velocidad de forma estratégica, para que no se pueda ir a más de 30 kilómetros por hora”. Otro dato que pudo obtener esta sección es que en Fuerte Argentino, los vecinos pidieron más reductores de los que ya hay, así que se piensa agregar uno más, y pasar de los de plástico a los fijos de hormigón, como en el interior del Parque de Mayo.

Cámaras para el CeUM

Ya esta sección habló en varias oportunidades del tema cámaras de seguridad del Centro Único de Monitoreo de la Municipalidad. Se sabe que hay poco más de 350 cámaras activas, de las cuales entre un diez y un quince por ciento se “caen” por cuestiones técnicas, y hay que volverlas a poner operativas cada vez que esto ocurre.

Bahía Indiscreta pudo saber que hay proyectada una inversión millonaria para el año que viene, principalmente para instalar más cámaras, ya que algunas se han deteriorado y dejado de funcionar por el paso del tiempo, y también para agregar nuevas. “La intención del Municipio es llegar a las 450 activas el año que viene, y a 600 en el 2023. Ese es nuestro piso”, comentó un funcionario.

Además, se invertirá en todos los software que mantienen el sistema funcionando, y se reactivará el trabajo con los botones antipánico para comercios, transporte público, y jubilados. También se hará hincapié en el sistema de alarmas vecinales que ya funciona.

Más tecnología en el tránsito

Ya comenzó la primera etapa de instalación de semáforos antiestrés. Se trata de 50 contadores digitales, que están colocados arriba de la luz roja, y que ya se pueden ver en distintas esquinas como Estomba y Sarmiento, Brown y Avenida Colon, Soler y Alsina, o Alem y Florida, entre otras.

Según dijeron desde la Comuna a Bahía Indiscreta, “esto es parte de un proyecto integral para lograr mayor tecnología e innovación, que mejore los servicios y el día a día de los vecinos”. En las próximas etapas se instalarán detectores de patentes, sensores de ruido, de aire, pantallas con información importante, entre otras cuestones. “Sin dudas, la innovación y la modernización será uno de los ejes importantes para los próximos años de la gestión de Héctor Gay”, aseguró un alto funcionario del Ejecutivo.