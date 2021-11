“Natali será un mal legislador, no le veo ganas de recorrer la Sexta Sección”

Acompañando al subadministrador del Enohsa, el candidato a diputado por el Frente de Todos en la Sexta Sección, Alejandro Dichiara, reiteró la necesidad de confrontar ideas con quien encabeza la lista de Juntos, Lorenzo Natali, de cara a las elecciones del 14 de noviembre.

“Quiero debatir con él donde sea: sobre Corfo, la ruta del cereal entre Guaminí y Daireaux, el problema del hospital de Darregueira. No conoce ni siquiera dónde quedan muchos distritos de la Sexta Sección. Ha contado la realidad desde un micrófono”, sostuvo Dichiara con respecto a su principal contrincante en las urnas.

Y fue aún más allá: “Lorenzo es un buen tipo que no viajó nunca a varias de las localidades de la región. Es una persona que tiene buena imagen pero sin trayectoria política. Es bueno que los jóvenes participe pero que involucren a un tipo de más de 60 años es una estafa electoral porque lo están usando”.

“Llevo más de 30 años tomando decisiones. Los bahienses hubieran querido que el intendente en los meses de confinamiento fuera yo. Que los cuide como no lo hizo Gay”.

“Cada vez más bahienses van e invierten en Monte Hermoso. La pandemia hizo que todos los oficialismos pierdan en el mundo. Ángela Merkel perdió en Alemania porque la gente está enojada. Queremos mostrar la inversión que se está haciendo y debatir”, destacó el montermoseño en otro tramo de su testimonio radial.

Dichiara resaltó que “cometimos errores, pero contra eso hay un nivel de gestión y un proyecto de país innegable. Comparar foto de Olivos o el vacunatorio VIP con los dólares que se fugaron y que no se van a recuperar nunca”.

“A Natali le preguntaría infinidad de cosas. Recorrí los 22 distritos y conozco cada problemática, a cada intendente. Él no los conoce, ni siquiera sabe qué es el Corfo. Lo quiero mucho a Lorenzo porque es una excelentísima persona, pero me da lástima. Durante cuatro años la gente lo va a putear. No va a ser un buen legislador, no lo veo con ganas de recorrer la Sexta Sección”, sostuvo.

Y lanzó un compromiso: Voy a perder la elección, pero semanalmente te voy a mandar un informe de las obras que estamos haciendo. Prometí que iré al menos dos años a cada distrito. El problema es de la política porque sino no se explica por qué suma tantos votos Milei o Espert, a partir de un discurso antipolítica”.

“La gente está enojada con la dirigencia por las consecuencias de la pandemia. El votante a veces prefiere alguien de afuera. Vivo de la política, cobro un sueldo y trato de honrar mi trabajo. Cada cuatro años me han juzgado y la gente nos ha dado un espaldarazo”, aseveró orgulloso.

Dichiara descartó cualquier fractura en el partido: “Con Susbielles y Godoy nos llevamos bien, tratamos de tirar de mismo carro. Siempre que hay una derrota tiene que haber cambios, se ponen en duda los liderazgos porque cada uno de nosotros tiene intenciones”.

“En nuestra sección vamos a recuperar algunos votos respecto de las PASO. Bahía Blanca es importante porque tiene un gran caudal de sufragios, es una ciudad muy especial, por eso queremos explicarle lo que estamos haciendo. La inversión es muy importante y no todas son malas noticias”, recalcó.

“Sin Bahía Blanca, Monte Hermoso no hubiera sido nada. La obra de la autopista sería un broche de oro, pero antes hay otras prioritarias”

En el tramo final, el jefe comunal de la vecina localidad balnearia fue tajante: “El problema del agua es culpa del Intendente. Él se tiene que parar arriba de una mesa hasta que le den las obras. A mi me falta un día agua en Monte Hermoso un 20 de enero y me cuelgan de la plaza. Acá, están sin servicio cuatro meses y a Gay no le dicen nada, nos hacen cargo de todo a nosotros”.

“Insaurralde y Máximo Kirchner son los que me dieron la posibilidad de ser el primer candidato por la Sexta. Con Gabriel Katopodis, Jorge Ferraresi y Juanchi Zabaleta tengo una excelente relación. Más allá del resultado del 14 de noviembre no creo que haya nuevos cambios”, teorizó.

Dichiara cerró con un mensaje optimista: “Se está moviendo la economía, el comercio, la gente tiene otra expectativa porque la circulación es más amplia. Estamos saliendo de la pandemia y eso nos cambia el ánimo.