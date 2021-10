Bahía, sexta ciudad bonaerense con temperatura más elevada: 34° 1

Bahía Blanca se ubicó en el sexto lugar entre las ciudades bonaerenses donde hoy se registró la temperatura más elevada: 34° 1, cuando recién se atraviesa el primer mes de la primavera y el calor mayor aún está por venir.

Esta situación amerita recordar cómo se produce un golpe de calor, a quiénes afecta más y qué se recomienda hacer.

En el país, Termas de Río Hondo (Santiago del Estero) encabezó el ranking de ciudades con mayor calor en esta jornada, al registrar en los termómetros 39°, según el registro que elabora el Servicio Meteorológico Nacional.

¿Qué son el agotamiento por calor y el golpe de calor?: son trastornos ocasionados por el aumento de la temperatura del cuerpo como consecuencia de la exposición prolongada a altas temperaturas y humedad o el esfuerzo físico intenso (ejercicios) en altas temperaturas. En estas situaciones el cuerpo tiene dificultades para regular su temperatura. El golpe de calor es una forma grave de lesión por calor y la temperatura del cuerpo alcanza los 40° C o más.

¿Cuáles son los síntomas?: sudoración excesiva; en los bebés puede verse la piel muy irritada por el sudor en el cuello, pecho, axilas, pliegues del codo y la zona del pañal (sudamina); piel pálida y fresca; sensación de calor sofocante; sed intensa y sequedad en la boca; calambres musculares; agotamiento, cansancio o debilidad; dolores de estómago, inapetencia, náuseas o vómitos; dolores de cabeza; irritabilidad (llanto inconsolable en los más pequeños); mareos o desmayo.

¿Quiénes son los más vulnerables?: los menores de 5 años y más aún los menores de 1 año; niños con enfermedades crónicas que pueden ser: cardíacas, renales, mentales o neurológicas y otras; niños con fiebre por otra causa o diarrea; niños que presentan obesidad o desnutrición; los que tienen la piel quemada por el sol.

¿Cómo prevenirlo?: cuidar la hidratación y la alimentación; dar el pecho a los lactantes con mayor frecuencia; ofrecer a los niños abundante agua segura y jugos naturales durante todo el día; no ofrecer bebidas con cafeína o con alto contenido en azúcar (como las gaseosas corrientes); no ofrecer bebidas muy frías o calientes; no ofrecer comidas pesadas; reducir la actividad física en los horarios de mayor calor; permanecer en lugares ventilados y frescos; vestirlos con ropa holgada, liviana, de algodón y colores claros o, mejor, desvestirlos; bañarlos y mojarles el cuerpo con frecuencia; no exponerse al sol directo entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Y nunca antes de cumplir 1 año de vida; mantener a los niños, los mayores y las personas más vulnerables, en lugares bien ventilados, usar ventiladores o aire acondicionado (ya sea en casa o lugares públicos) cuando la temperatura ambiente es muy elevada; nunca permanezca con ellos ni los deje solos dentro de un vehículo estacionado y cerrado.

Para los jóvenes y adolescentes: no consumir bebidas con alcohol ya que aumentan la temperatura corporal y las pérdidas de líquido. No es conveniente tomar cerveza para aliviar la sed y el calor; evitar los esfuerzos físicos o actividades deportivas exigentes; sentarse y descansar cuando sientan mareos o fatiga; recordar las recomendaciones generales sobre la hidratación, alimentación y refrescar el cuerpo.

¿Cómo actuar si ocurre?: dar a los lactantes el pecho con más frecuencia; trasladarlo a un lugar fresco y ventilado, si es posible con aire acondicionado; desvestirlo (exponer el cuerpo al fresco); ducharlo o mojar todo el cuerpo con agua fresca; que esté quieto y descanse; consultar a su pediatra o a un Centro de Salud; llamar inmediatamente a un servicio de emergencia o llevarlo sin demora hasta el Centro de Salud más cercano; llevar al chico inmediatamente a un lugar fresco y ventilado, si es posible con aire acondicionado frío; quitarle la ropa y enfriarlo rápidamente mojando con agua fría todo el cuerpo; darle de beber agua, si está consciente.

Qué no hacer: no administrar medicamentos antifebriles; no friccionar la piel con alcohol (porque causa intoxicación).