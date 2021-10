El reciente incidente con la base de datos de Renaper sacó a la luz el tema de la seguridad de los datos personales en el país y el uso que se hace de ellos. Javier Smaldone, experto en el área de seguridad informática, aseguró que existen fallas de protección y que por eso ocurren situaciones como la filtración de información.

“No solamente los datos del Renaper, los datos que le damos a nuestros prestadores de servicio, al banco, a los operadores telefónicos y toda la información que le damos al Estado, no está debidamente protegida”, dijo en el programa Nunca es Tarde, que se transmite por La Brújula 24.

Agregó que “en nuestro país la agencia que debería controlar eso que es la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales está acéfala”.

Ayer, el Renaper informó en un comunicado que la aparición en Twitter de los datos correspondientes al DNI de varias personalidades, así como un anuncio de venta de esa información, “se trató de un uso indebido de usuario o robo de la clave del mismo”, y subrayó que “la base de datos no sufrió vulneración o filtración alguna de datos”.

“La persona que hizo esto, no estaba vendiendo, estaba alardeando, estaba mostrando lo que tenía y eso hace que el tema salga a la luz: qué hace el Renaper con nuestros datos. El problema es cuántas personas tienen acceso a esto y no lo sabemos porque el que hace dinero con esto no sale en Twitter alardeando”, agregó el experto.

Smaldone explicó que como parte de una idea de ampliación y facilitación de trámites de todo tipo, Renaper permite a una cantidad importante de empresas (como bancos, por ejemplo) validar la identidad de las personas y cada uno de los clientes de ese servicio tiene claves de acceso.

“Imagínense que cada uno de los clientes de Renaper, porque además se cobra, va a tener una credencial de acceso. Hay arriba de 150. Pongamos por ejemplo que tengo algo muy valioso, muy preciado y lo custodio con una puerta muy segura, con un cerradura muy segura y hago 150 copias de esa llave. Eso y dejar la puerta abierta, es más o menos lo mismo”, detalló.