Susana Giménez se llevó una sorpresa en su vuelo de regreso a Punta del Este

Luego de casi un mes en Argentina, Susana Giménez emprendió este martes el regreso a Punta del Este a su chacra La Mary. Ese fue el lugar que eligió para pasar buena parte del confinamiento y donde transitó su recuperación de un fuerte cuadro de coronavirus. Al llegar a destino, la diva compartió un video en su cuenta de Instagram desde el interior del avión donde se embarcó rumbo a la ciudad costera. Y allí mostró el divertido diálogo que tuvo con el encargado de llevar a cabo el vuelo.

“¡Qué sorpresa! Hoy cuando me subí al avión para irme a Punta del Este ¿¿¿saben quién era el piloto???”, escribió Susana como epígrafe al video que subió a su cuenta oficial. Y aunque la diva cometió un desliz al arrobar al hombre en cuestión, el piloto era el periodista de América y A24 Antonio Laje, que se prestó a un divertido intercambio con su pasajera ilustre.

“Yo llegué y no lo reconocí! Vi un piloto, precioso y me dicen, ¿sabés quién es? Laje, me dicen”, explicó Susana en un cara a cara con el periodista. “¡Laje, es flaquísimo!”, agregó la diva, repitiendo una de sus frases clásicas, antes de comentarle el motivo de su sorpresa: “Yo escuché una vez que eras piloto, pero me había olvidado”, reconoció Susana. “Vine a llevarte”, comentó el periodista, ahora en su otro rol. “Un placer para mí”, agregó. “Para mí también, flaquito amoroso. Bon voyage”, cerró antes de que cada uno volviera a sus tareas.

Susana regresó al país el 25 de agosto, arribando al Aeroparque Internacional Jorge Newbery tras un viaje realizado en un avión privado. Los testigos de su llegada vieron que la conductora estuvo acompañada por uno de sus cachorros y que estuvo bien dispuesta a dejarse retratar por los paparazzis que tenían el dato de su vuelta.

Durante su estadía en el país, dio un reportaje a Cristina Pérez y Rodolfo Barili para Telefe Noticias, bajo el innovador formato de la realidad aumentada. Lo que se vio en la pantalla, fue una charla amena, distendida y confesional; a simple vista, tan parecida a tantas otras que protagonizó la diva de un lado y del otro del mostrador. Pero en otro punto, se trató de algo inédito. Porque a la misma hora, y por el mismo canal, los conductores preguntaban desde los estudios de Telefe y la conductora respondía desde su casa. Allí, habló de todo: sus días con coronavirus y el miedo a la muerte, la realidad del país y su regreso a la televisión, que estimó para marzo del año próximo.

También aprovechó para recuperar algo de la vida social suspendida durante estos tiempos de pandemia. En su primera salida pública, fue al Teatro Apolo para ver a Roberto Moldavsky en El método Moldavsky, uno de los éxitos de la cartelera porteña en la reapertura de la actividad. Allí, además de reírse a carcajadas ante cada situación, recibió el afecto del público y de los curiosos que no podían creer tenerla tan cerca.

Previamente, en su cuenta de Instagram había compartido la imagen de una cena entre amigos: Marley con su hijo Mirko, Elizabeth Vernaci, Humberto Tortonese, Federico Hoffmann y Federico Levrino: “Me encantó volver a verlos después de tanto tiempo. Como siempre nos reímos hasta desmayarnos”, escribió Susana en una típica postal de sobremesa.

Las actividades de los próximos días en la ciudad esteña tienen una cita muy especial. El próximo 8 y 9 de octubre, será parte del evento America Business Forum, donde la homenajearán por su prolongada y laureada carrera. “Gracias America Business Forum por su reconocimiento a mi carrera con el premio ‘Mujer ícono de América Latina’”, agradeció la diva a través de un posteo que realizó en su cuenta de Instagram.

Fuente: Infobae