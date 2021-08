Supuesto embarazo: “No sabemos, esperamos, esperemos”, dijo Alberto F.

“No sabemos, esperamos, esperemos”. Con esa frase, escueta y misteriosa, el presidente Alberto Fernández habló por primera vez sobre las versiones de un supuesto embarazo de la primera dama Fabiola Yañez.

“Usted sabe que yo fui papa. Estoy feliz. Ser papá a esta edad es una cosa maravillosa. A veces no se duerme. La pregunta es. Si quiere la contesta y si quiere no. Usted está prepado?”, preguntó el periodista Pablo Duggan en Radio 10.

A lo que el Presidente respondió: “Mirá para dormir estoy preparado porque hace dos años que no duermo. Si es esa la pregunta. No hace falta que alguien más llegue a la casa para que no duerma”.

A lo que Duggan repreguntó: “Pero, novedades por ahí?”. “No sabemos, esperemos, esperemos”, dijo Fernández.

Fuente: Ámbito