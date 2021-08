Pastor Luis José: “Ninguna ficción es inocente”

El pastor y excandidato a intendente de Bahía Blanca, Luis José, aseguró que las reacciones a la serie “El Reino”, que estrenó Netflix la semana pasada, dependen de la lectura que se le den desde distintas posiciones y él en particular asegura que aunque está claro que se trata de una historia de ficción, “ninguna ficción es inocente”.

“En esta vida hay muy pocas cosas que son inocentes. Ninguna ficción es inocente. Algo estás queriendo decir. Si lo que estás queriendo es vacunar a la gente para que tengan cuidado con los evangélicos, la ‘avanzada de derecha’. Si uno se pone a buscar, tendrían que ponerse a buscar en todo lo que es el trabajo de los evangélicos y van a ver que es más de izquierda que derecha. Porque más cerca de la gente, de los pobres, del trabajo y del barrio, que los evangélicos no van a encontrar”, dijo José en el programa que Nunca es Tarde, que se transmite por La Brújula 24.

El pastor agregó que el comunicado de ACIERA es “una lectura de la serie involucrada con otras lecturas de los tiempos sociales y políticos que estamos viviendo a nivel nacional e internacional. Hay cosas con las que puedo adherir y otras que me abstengo”.

Sobre la serie, José aseguró que “en lo poquito que vi no me estigmatiza, no me genera conflicto (…) No conozco a ningún pastor en la Argentina que viva como el de la serie, porque la realidad es que hay iglesias grandes con un buen desarrollo financiero, pero son las menos. La mayor parte, 80% o 90% de los pastores son bivocaciones: tienen su trabajo y luego se dedican a servir a la gente, a la iglesia, a Dios. Gente que transpira que labura”.