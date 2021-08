Sigue el novelón radical

Campaña trillada

La campaña recién comenzó y los políticos no se diferencian en casi nada a la hora del marketing. Parece que uno ensayó el “modo calle”, que consiste en aparecer caminando por distintos sectores de la ciudad saludando a “espontáneos” ciudadanos o entrando de “imprevisto” a locales comerciales. Es la archiconocida campaña artesanal, pero diseñada para multiplicarla en las redes sociales.

Puede que aburran menos que los históricos discursos de larga duración, sin embargo, el “modo calle” también terminará por saturar. Es que todos se repiten una y otra vez tanto a nivel local como nacional.

En Bahía los escenarios son el Parque de Mayo, Paseo de las Esculturas o el Teatro Municipal. También bares o caminatas en lugares lindos (si es oficialismo) o feos (si es oposición) para mostrar cómo está la ciudad y que es lo que se hizo o no se hizo, según corresponda.

Nada nuevo bajo el sol.

Radicales “colorados”

Pasó Facundo Manes por Bahía. Estuvo acompañado por Margarita Stolbizer, Lorenzo Natali y Martín Salaberry.

El neurocientífico llegó en avión privado, mientras que a Margarita la mandaron en avión de línea. La explicación puede ser que la líder del GEN no quiere aceptar ciertos privilegios que ofrece la campaña o bien, porque sólo haría pie en Bahía, mientras quien encabeza la lista siguió recorriendo la zona.

Manes hizo medios y se reunió con dirigentes en el Hotel Land. Dio un discurso, que entusiasmó a todos los presentes. También tomó el micrófono “Cuchito” Salaberry que aportó un contenido más político y de arenga para el armado electoral. Lorenzo, en tanto, tuvo su debut formal ante su tropa: como era esperable se “quebró” y con lágrimas en los ojos señaló que eran días “muy movilizadores”.

Lo que le faltó al encuentro fueron radicales. No hubo masividad de boinas blancas. Por ejemplo, el “alvarezportismo” se esfumó como “Tusam” en pleno truco de magia. El propio Secretario de Seguridad fue por la foto con el médico, pero ordenó a unos cuantos que no lo hicieran.

Porte y otros correligionarios, además de sentirse cómodo bajo el ala de Héctor Gay, no estarían teniendo demasiadas ganas de acompañar a Lori. Y no es una cuestión con el animador radial la cosa. El conflicto viene por otro lado: como se ha dicho la UCR local fue marginada del armado de la lista seccional y a quien encabeza lo designó Emilio Monzó.

Los muchachos y muchachas del comité de Donado saben que Lorenzo no les pertenece. Que se mueve con su protector Marcelo Di Pascuale y ellos no cortan ni pinchan. Esperaban que en esta visita llegara a la ciudad el presidente del partido Maximiliano Abad para “aclarar” algunos asuntos, pero no apareció.

“Abad le regaló Natali a Monzó y Di Pascuale. ¿Nos ven caras de boludo? ¿Vamos a hacer campaña gratis? Si no hay una bajada de línea -y un gesto concreto- de que formamos parte y de que varios correligionarios serán pagados a partir de diciembre, no nos van a ver la jeta. No nos vamos arriesgarnos a pelear con el Gobierno local, con el que estamos muy bien, para un salto al vacío. Están en pedo”, explica uno de los referentes más destacados del espacio.

Hoy la contención al radicalismo se la da Gay, si no hay un gesto de que la estructura (con todo lo que eso implica en cargos y dinero) del futuro diputado Natali la controlará Di Pascuale y no el radicalismo, las ganas de hacer campaña no aparecerán. Y nadie se pondría “colorado” si dieran una mano para el otro lado.

Llega la primavera… y los operativos

Ya hace tiempo que los vecinos del Paseo de las Esculturas se quejan por la velocidad que toman los vehículos al transitar por el sector de Urquiza y de Fuerte Argentino, por eso en esta última calle el Municipio colocó tres reductores de velocidad de un tamaño que “te hace frenar sí o sí”.

Pero, además de eso, este fin de semana primaveral se instalaron varios operativos de tránsito, en los que se hicieron controles de alcoholemia, de documentación, y se midieron los decibeles de los escapes. También controlaron un poco el estacionamiento, para que no sea un caos, y trataron de convencer a algunos que bajen la música de los estéreos.

“Son controles periódicos, que se hacen sobre todo cuando vuelven las temperaturas más cálidas, para prevenir la conflictividad que se da ahí con la música de los vehículos y el exceso de velocidad. Se hace en conjunto con Fiscalización, Tránsito, Saneamiento Ambiental, la Subsecretaría de Seguridad y la policía”, comentaron desde Alsina 65.

“Estamos comprometidos desde el año pasado con los vecinos de ese sector, para combatir ciertas conductas temerarias que se dan ahí los fines de semana con jóvenes”. Y, entre sábado y domingo, los inspectores se hicieron un verdadero festín de multas y secuestros.

La elección de la segunda dosis

“Agosto será el mes de las segundas dosis, principalmente para los grupos de riesgo”. Así lo han planteado tanto el Gobierno nacional como el provincial, de cara a la variante Delta, de inminente circulación comunitaria. Para esta semana y las que vendrán, en Bahía Blanca ya hay turnos asignados para personas de riesgo que tienen el tiempo cumplido entre la primera dosis de Sputnik y la segunda, que deberían recibir para completar el esquema.

Por lo tanto, en estos días, a aquellos que ya tengan esa primera dosis colocada, junto con el turno asignado para completar su esquema, se les enviará el siguiente mensaje: “Recibiste un turno para completar el esquema COVID-19 con una vacuna distinta a la recibida en la primera dosis. Si preferís aplicarte la misma vacuna que en la primera dosis, podés cancelar tu turno”. Es decir, quienes tengan turno esta semana, hablamos de que recibieron la vacuna rusa, podrán completar el esquema con AstraZeneca. De lo contrario, tendrán la posibilidad, mediante la aplicación Vacunate, de cancelar su turno. Eso permitirá rápidamente reprogramarlo para cuando haya disponibilidad de segundas dosis de Sptunik.

Este domingo a la madrugada salió un vuelo a Moscú para traer al país las tan esperadas segundad dosis, y en los próximos días también habrá novedades respecto a la aprobación de los lotes realizados en el laboratorio argentino Richmond.

Según le dijeron fuentes provinciales a Bahía Indiscreta, “la propuesta de combinar vacunas tiene muy pocos rechazos. El Ministerio de Salud bonaerense mandó el viernes 350.000 turnos para personas que recibieron la Sputnik V, principalmente a principios de abril, y casi no hubo personas que optaran por esperar a la segunda dosis de la vacuna rusa. Es decir, decidieron recibir una segunda dosis con AstraZeneca. Nosotros seguimos los lineamientos basados en evidencia científica que indican que combinar vacunas para completar el esquema de inmunización contra el Covid 19 es seguro y eficaz”.

Desde el Ministerio de Salud, y también dese Región Sanitaria I, aseguraron a esta sección: “Invitamos a completar el esquema con esta modalidad. Se están enviando turnos. Quien decida esperar a la segunda dosis de la vacuna con la que se inmunizó en primera instancia, puede hacerlo. Entendemos que es un tiempo sensible, que se deben respetar los procesos de construcción de confianza de cada persona. Sin embargo, convocamos a aquellas personas de riesgo que necesitan completar el esquema que lo hagan con la vacuna disponible. La pandemia no terminó”.

Vuelve un clásico de la medianoche

Luego de un año largo marcado por la pandemia y pese a que el coronavirus sigue acechando, Canal 7 retoma un ícono de su programación diaria, con el regreso de Bahía en Síntesis, el informativo de la medianoche bahiense.

Se trata de un espacio que históricamente desde 2013 condujo Anabella Tarabelli. Ya en 2018, quedó a cargo de Sandra Crucianelli y Claudio Luciani, quien tiempo después fue la cara visible a partir de la cesantía de su compañera.

La emisión salió del aire a partir de las restricciones y el aislamiento de parte del personal que es considerado de riesgo. Ahora, el compacto de las noticias más destacadas de la jornada volverá a la pantalla, aunque atado a los cambios de la programación del Prime Time de El Trece.

Mercado

En las últimas horas hubo revuelo en el Mercado Municipal. Comerciantes se quejaron por cuestiones vinculadas al estacionamiento y a los proyectos que se comentan cambiaran el viejo modelo.

Desde la Secretaria de Tomas Marisco responden que la mano viene firme. La primera pregunta que se hacen es “¿Por qué el municipio debe financiar con déficit estatal a puestos que no se sabe cómo llegaron a tenerlo en uno de los lugares privilegiados de la ciudad?”.

“La decisión está tomada: trabajan en un sistema de asignación más equitativo, moderno y fundamentalmente transparente”, describen. Y agregan que “la directora del Mercado Antonela Giglio junto al equipo de la secretaría no solo quieren recuperar el espacio público sino las peatonales lindantes (aprobadas por ordenanza en el HCD, como también los nuevos boxes). Vamos a dejar atrás eternas irregularidades”, resumen.

Se voló la peluca

Fuera del chiste fácil de para qué necesitaría Espert un peluquero en su lista de precandidatos, lo cierto es que Rafael Bertín se habría arrepentido de meterse en política. O por lo menos, de figurar en la planilla de cara a las PASO y las legislativas de este año.

Esta sección adelantó la semana pasada que el coiffeur había decidido dar el paso que ya tomaron varios famosos, y militar activamente, pero en estos últimos días, algo cambió. “No puedo dar notas porque no estoy en política. Formalmente no puedo bajarme de la lista, pero no tendría nada que aportar en una nota”, fueron las palabras de Bertín cuando fue consultado sobre su situación.

¿Lo habrá pensado mejor? ¿Algún allegado le habrá dicho algo que lo hizo cambiar de opinión? ¿No creyó que iba a terminar siendo precandidato en su primera incursión en política? Parece que por ahora, nos quedaremos con la duda.

Lo bueno es que Rafael va a poder seguir dándole su estilo único a las cabezas bahienses.