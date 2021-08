Argentina recibirá más vacunas contra el Covid de Estados Unidos

Fuentes del gobierno de Joe Biden deslizaron que se está preparando el anuncio de una nueva donación de vacunas a países de todo el mundo y eso incluirá a la Argentina. Nadie sabe exactamente qué cantidad ni de qué vacunas, aunque la especulación es que será una mezcla de los distintos laboratorios. En principio, a la Argentina podrían venir más vacunas de Moderna y dosis de Pfizer. En ambos casos, se podrán usar como segunda dosis de la Sputnik V dado que la combinación de esas vacunas con la rusa ya se evaluó en varios países.

La política de las donaciones se está imponiendo en Washington por varias razones: La principal, es que los epidemiólogos de Estados Unidos sostienen que no se terminará la pandemia ni se normalizará la economía si la vacunación no tiene alcance global. Esto se verifica con la variante Delta que está afectando fundamentalmente a los no vacunados. Sin embargo, el peligro mayor es que en cualquier país --con un bajo porcentaje de vacunación-- aparezca una variante que sea resistente a las vacunas. Como ocurrió con Delta, tarde o temprano esas variantes llegan a Estados Unidos y pueden producir una nueva catástrofe humanitaria y económica internacional. Las empresas norteamericanas --y en verdad las de todo el mundo-- necesitan que las cosas vuelvan a la normalidad.

En la donación anterior, las cosas se desarrollaron relativamente rápido. Después de largos diálogos con el embajador argentino Jorge Argüello, que fue citado varias veces al Departamento de Estado, finalmente hubo un anuncio discreto en Washington y en Buenos Aires: al mismo tiempo Aerolíneas Argentinas mandó dos aviones a Memphis y en muy poco tiempo llegaron a Ezeiza 3.500.000 dosis de Moderna. Es posible que esta vez el esquema sea similar: el anuncio se está preparando y podría producirse antes de mitad de mes.

Fuente: Página 12