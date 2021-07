"Cuba explota por una acumulación increíble de 62 años de dictadura y miseria"

"María" es una vecina de Bahía Blanca. Llegó a la ciudad hace tres años, por razones de estudios y buscando una mejor calidad de vida. Esa que no puede alcanzar en Cuba, donde nació hace 30 años, en medio del llamado "Periodo Especial", cuando el derrumbe de la Unión Soviética arrastró a la economía de la isla.

Desde la distancia y sin poder comunicarse con su familia asegura que no le extraña las recientes protestas en su país y las ve como el resultado de "una acumulación increíble de 62 años de dictadura y miseria".

"Me tocó ver todas las carencias, por eso no me extraña la explosión de ahora. Estados Unidos, sí es cierto, que ha tenido medidas que han dificultado la adquisición de ciertos bienes, pero el llamado embargo tiene muchísimo menor importancia que el mismo bloqueo interior que tiene el gobierno de Cuba a sus habitantes", aseguró en el programa Nunca es Tarde, que se transmite por La Brújula 24, donde pidió no hacer la nota con su nombre real, por temor a represalias a su familia que todavía vive en la isla.

"María" nació en el llamado "Periodo Especial", la que recuerda como "una época muy negra, donde la dificultad económica sacó lo peor de la sociedad, debido a una serie de carencias, imposibilidades, decaimiento de la educación, escasez de alimentos y represión del gobierno. Yo me crié con mi papa diciendo 'no vayas a la iglesia', porque entonces el Estado no lo aprobaba. En cuba desde mi nacimiento viví con miedo."

Ella señala al gobierno de los Castro y ahora de Miguel Díaz-Canel, como los responsables de la grave crisis que vive el país y que ha desatado una ola de protestas casi inéditas en la isla gobernada por el Partido Comunista de Cuba desde 1959.

"Cada vez que oigo a alguien hablar a favor (del gobierno de Cuba), trato de mirarlo como una persona extranjera, porque muchos comentarios son de personas extranjeras, que debido a la propaganda comunista piensan que Cuba es un paraíso por sus logros sociales y educativos. No son personas que tienen que vivir con un salario estatal, yo soy profesional, me gradué con buena calificación y mi salario era de 15 dólares. Cuando tú no vives esas cosas es difícil darte cuenta de la magnitud de eso", concluye.

"María" comenta que no ha podido comunicarse con su familia en la isla debido a que el gobierno de ese país cortó el internet y no llegan los mensajes vía WhatsApp. Además, asegura que las autoridades están instando a sus partidarios a salir a las calles a manifestar en contra de los que llaman "contrarrevolucionarios", en lo que ella considera unas instigación a una guerra civil.

"Ahora en Cuba no hay internet. Los cubanos de adentro y afuera estuvimos tratando de hacerle llegar al mundo lo que está pasando, porque al gobierno no le conviene que vean que están apaleando al pueblo", afirmó "María".

Agregó que el gobierno de Cuba "ha tenido 62 años para reivindicarse y hacer cambios que ayuden a la población, pero en vez de acudir a hablar con las personas, ver qué quiere el pueblo, instaron a la guerra civil".