Rocío Marengo negó rumores que la vinculan en una fiesta sexual con otros famosos hace 13 años

Casi 13 años después Cinthia Fernández contó que entre los participantes del “Patinando por un sueño”, emitido en 2008, hubo una fiesta sexual. ¿Qué dijo otra de las que habría participado de la fiesta? “Tengo entendido que (Cinthia) nunca me nombró”, lanzó.

“Solo me señaló como parte del programa, por eso no me hago cargo“, dijo Marengo, y avisó que no puede asegurar que aquella fiesta sexual haya ocurrido: “Ni me acuerdo. Sé que no estuve en esa fiesta porque jamás participé de algo similar“, dijo la blonda.

Cinthia afirmó que en la orgía sí estuvieron “Sabrina Ravelli, el hijo de Tusam, Melina Pitra, Bam Bam…. Tanta memoria no tengo, pero terminaron todos con todos en una piscina”. De ellos, no habló nadie…

Fuente: LB24 / El Día.