Miami: así demolieron el edificio de la tragedia

La estructura del edificio colapsado en Surfside, Florida, fue demolido este domingo cerca de las 22.30 hora local (23.30 hora argentina) tal como había informado la alcaldesa de Miami Dade, Daniella Levine Cava, quien confirmó la cifra provisoria de 24 muertos, entre los cuales hay una argentina, y 121 desaparecidos, ocho de ellos también argentinos.

La mayor parte del edificio Champlain Towers South, de 12 pisos, se derrumbó en las primeras horas del 24 de junio. Los restos inestables del bloque resultaban una amenaza para los equipos de búsqueda y rescate que aún se encuentran en el lugar, aunque las esperanzas de encontrar a alguien con vida disminuyen rápidamente. Con la tormenta tropical Elsa acercándose desde el Caribe, las autoridades aceleraron el cronograma de demolición.

Pequeños explosivos colocados estratégicamente

La alcaldesa anunció en una rueda de prensa que la demolición se extendería hasta las 3 de mañana hora local (4 hora argentina). Sin embargo, en la primera explosión, el edificio se vino abajo. Para la operación se utilizaron “pequeños explosivos colocados estratégicamente”, según informó la agencia AFP. ”La demolición en sí se limita al área inmediata alrededor del edificio”, agregó. Y continuó: ”Sin embargo, hay polvo y otras partículas que son un subproducto inevitable de todo tipo de demoliciones y, como medida de precaución, instamos a los residentes de las inmediaciones a permanecer en el interior”.

La decisión de demoler el edificio en Surfside se tomó una vez que crecían las preocupaciones de que la estructura dañada estuviera en riesgo de venirse abajo, que ponía en peligro a las cuadrillas que trabajan en el lugar y les evitaba operar en algunas zonas. “Nuestra mayor prioridad es que el edificio caiga lo más pronto posible, sin importar cuándo suceda, y de la manera más segura posible’', declaró la alcaldesa.

Las perforaciones se completaron el domingo y el derrumbe de la estructura restante estaba programado para ocurrir entre las 22 de esta noche y las 3 de la mañana del lunes, salvo que ocurriera algún problema técnico, como por ejemplo que alguien ingrese a la zona restringida que rodea al edificio, les dijo el jefe adjunto de bomberos de Miami-Dade, Raide Jadallah, a los familiares de los desaparecidos. Finalmente, a penas pasadas las 22.30 se llevó adelante la demolición que, según mostraron las primeras imágenes, habría derribado el resto del edificio que quedaba en pie.

Especialistas en demoliciones terminaron de perforar agujeros y comenzaron a colocar explosivos en ellos el domingo en preparación para derribar la precaria estructura que permanece en pie tras el derrumbe parcial de un condominio del sur de Florida, según informó un funcionario de los bomberos de Miami-Dade. Por el momento se han suspendido las operaciones de búsqueda y rescate, pero las autoridades dijeron que a la larga se abrirán nuevos espacios para que los socorristas los examinen.



Desde que el pasado jueves 24 de junio se derrumbó durante la madrugada el edificio de 12 plantas en la localidad de Surfside, los servicios de rescate no han parado de trabajar y solo han interrumpido las labores de búsqueda en alguna ocasión debido a las fuertes lluvias de esta temporada. Mientras que la alcaldesa no daba una fecha concreta para la demolición, el jefe de los equipos de rescate de los bomberos de Miami-Dade, Ray Jadallah, aseguraba que el evento debía suscitarse este fin de semana, según recogió el diario The Miami Herald, debido a la amenaza de Elsa a punto de impactar sobre Florida.

La búsqueda de víctimas se suspendió este sábado, cuando los equipos de demolición se preparaban para derribar el resto del edificio antes de la llegada de la tormenta tropical. Jadallah comentó que fue necesario suspender las labores de rescate debido a que la perforación podía provocar un derrumbe de la estructura. Al enterarse de esa noticia, uno de los familiares dijo que era “devastadora”.

Hasta 210 rescatistas reanudarán la búsqueda una vez que se declare que el lugar es seguro después de la detonación, señaló Jadallah. Según las autoridades de rescate, eso debería ocurrir entre 15 minutos y una hora después de la demolición. Nadie ha sido rescatado con vida desde las primeras horas posteriores al derrumbe del 24 de junio.

El cuerpo de la fotógrafa Graciela Cattarossi, de 48 años, fue uno de los dos rescatados ayer entre los escombros del edificio Champlain Towers, con lo que son ocho los argentinos que aún permanecen desaparecidos. Cattarossi vivía en el edificio junto a su hija Stella, de siete años, cuyo cuerpo fue rescatado el jueves por su propio padre, que es bombero. Los padres de la fotógrafa, que vivían con ella y su hermana Andrea, que se hallaba de visita, continuaban desaparecidos. En el momento del derrumbe también compartía el departamento una tía de Stella, Andrea Cattarossi, también de visita en Miami, que vivía en la Argentina y tenía tres hijos.

Por otra parte, el viernes último se agregó otra preocupación ante la detección de muchos casos de Covid-19 entre uno de los equipos de rescate, según lo anunció en la oportunidad Alan Cominsky, jefe de Bomberos de Miami.

La aproximación de la tormenta tropical Elsa se sumó a la urgencia. Según los pronósticos, el meteoro podría traer fuertes vientos al área a partir del lunes. Los cálculos más recientes colocan a la tormenta más al oeste, con lo que evitaría en su mayor parte el sur de Florida, aunque el meteorólogo Robert Molleda del Centro Nacional de Huracanes señaló que de todas formas podrían sentirse sus efectos en el área.

Fuente: La Nación