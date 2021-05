El dolor de un músico suarense que en dos días perdió a sus padres por Covid

Daniel Schwerdt, conocido músico de la región, vivió en carne propia los embates del Covid-19, con pérdidas irreparables a partir del deceso de sus padres con diferencia de apenas dos días. Ambos vivían en Coronel Suárez y su hijo solo encuentra consuelo en el hecho de haberlos podido despedir mientras se encontraban en grave estado.

Según publica el portal El Orden --que mantuvo una emotiva entrevista con Schwerdt-- tanto Héctor, de 78 años, como Luisa, de 70, tenían programada la vacunación un día antes de que fueran internados.

"En diciembre mi papá se operó de cáncer de colon, estuvo en Bahía haciéndose tratamiento y luego tenían que llevarlo a la clínica en Suárez para hacerse un estudio. Un viernes (7 de mayo) lo llevaron en ambulancia a hacer un estudio, mi papá se sentía débil. Entró con mi mamá y yo me fui, pero al rato nos llaman que el médico quería hablar con nosotros.

"A tu mama llévenla a hisoparse porque tiene síntomas de Covid" les dijo el médico. Dio positivo la mamá y el papá, y a partir de ahí quedaron internados ambos. "Quedaron internados y no los pudimos ver más" cuenta Daniel, además quedaron aislados por contacto estrecho todos sus familiares.

"Hermanos, primos, sobrinos, todos quedaron aislados. Encima te internan y te quedas solo, no te dejan pasar. Sólo cuando están muy graves te llaman y te dicen si querés ir a verlos porque no saben si van a pasar el día, que fue lo que sucedió con mis padres", quienes por esas horas cumplían su 54º aniversario de casados.

En otro tramo del testimonio, Schwerdt agregó: "Mi mamá (con una diabetes controlada) se asustó mucho, al otro día estaba relajada pero después le empezó a faltar el aire. Y un día después me mando mensaje que ya no daba más, que le faltaba el aire, la llevaban a terapia, la sedaban y le ponían respirador".

Un miércoles, le avisaron a Daniel que su papá estaba muy mal. Le permitieron pasar a verlo tomando todas las precauciones, colocándose un traje, doble mascarilla y casco. "A tus padres los queres ver siempre. Y en estos casos hay que ser compasivos, fue muy buena atención del hospital, nos atendieron de diez".

Daniel viajó, e ingresó a ver a su papá. "Mi papá temblaba y se veía que se moría. No me conocía porque estaba con el traje, le dije quién era y me entendió. En la otra habitación estaba internado mi hermano Darío también, y en otra habitación mi mamá".

El primero en fallecer fue su padre y luego "fui a ver a mi mamá de lejos, con distancia y precaución. La vi muy preocupada, parecía que ella sabía que iba a fallecer mi papá, como que estaban conectados. Y al otro día me avisan que ya no tenía posibilidades, que no había vuelta atrás. Llevaban una vida juntos y se fueron juntos. Y nosotros en tan poco tiempo, nos quedamos sin padres".