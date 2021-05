Un incendio destruyó la Escuela Agrotécnica de Pringles

Este domingo Bomberos Voluntarios y personal policial de Coronel Pringles trabajaron en un incendio de grandes proporciones que afectó a un histórico edificio escolar de esa localidad. Se trata de la Escuela Agrotécnica, establecimiento de nivel secundario, que sufrió el siniestro en el corazón de su sistema edilicio, en la parte que comprende a la Dirección, Secretaría, Biblioteca, aulas y otras habitaciones. Así lo publica el diario El Orden.

Según indicó Pablo Schwerdt, a cargo de dos dotaciones del cuerpo de bomberos, las pérdidas en el interior del edificio fueron totales, derrumbándose tirantería, cielorraso y chapas, además de consumirse los elementos que se encontraban en el interior, papeles, mobiliario, estanterías, presentándose roturas de vidrios y rajaduras en las paredes por las altas temperaturas alcanzadas.

“Ha sido un incendio de combustión lenta –explicó-, cuando arribamos al lugar ya habían pasado varias horas del mismo y las habitaciones estaban frías” señaló, es decir que el incendio en el establecimiento se ha producido en horas de la madrugada y la mañana del domingo.

“Nadie vio nada, se dio cuenta la gente que vino a hacer un recorrido de rutina. Lamentablemente las pérdidas son totales” agregó.

El siniestro fue de tal magnitud que hasta el intendente Lisandro Matzkin se hizo presente para brindar todo su apoyo y el del Municipio.

“Si el Municipio tiene que acompañar, lo va a hacer. Es una institución que cobija a muchas familias, con un montón de chicos becados, merece todo el apoyo nuestro y el apoyo de la comunidad”.

“Hay que asimilar el golpe –continuó-, para todos los que queremos a esta escuela es un golpe muy duro pero hay que reconstituirse y salir adelante. Desde el municipio vamos a estar poniendo el hombro”.

Por último, Pablo Bareilles, presidente de la Fundación Pringles (especie de cooperadora que apoya a esta institución educativa), indicó que realizarían la denuncia policial para permitir la actuación de peritos que determinen las causas del siniestro.

La Escuela Agrotécnica funciona con este histórico edificio y otros anexos, desde marzo de 1979 brindando la enseñanza secundaria agropecuaria a miles de alumnos pringlenses.

“HAY PELIGRO DE DERRUMBE, NO QUEDÓ NADA”

“Ha sido un incendio de combustión lenta, cuando arribamos al lugar ya habían pasado varias horas del mismo y las habitaciones estaban frías” señaló Pablo Schwerdt, a cargo de dos dotaciones de Bomberos Voluntarios local.

El incendio en el establecimiento se ha producido en horas de la madrugada y la mañana del domingo, desconociéndose las causas que lo originaron.

“Nadie vio nada, se dio cuenta la gente que vino a hacer un recorrido de rutina. Lamentablemente las pérdidas son totales” agregó. “Nosotros vinimos, verificamos todo, estaba todo apagado”.

Sobre el origen del siniestro y sus causales, mencionó que “no hay hipótesis”, y que “se ha hecho la denuncia y viene Policía Científica a ver qué pasó”.

“La gente de guardia viene a cierta hora de la mañana al tambo, que está detrás de la edificación” agregó al respecto.

“Hay peligro de derrumbe, no quedo tirantería, no quedo nada de cielorraso ni muebles, no quedó nada” lamentó el servidor público.

“Este edificio no sirve más por su estructura y no quedó nada. Cuando llegamos ya no había fuego, estaba frio, no quisimos ni tirar agua para no entorpecer las investigaciones” cerró.

En el lugar ver lo que quedó generó desazón y tristeza en la comunidad, las estanterías, mesas, sillas, todo reducido a cenizas. Vidrios rotos por la temperatura alcanzada en el interior, destrucción del cielorraso, techo, chapas quemadas, las paredes rajadas. Lamentable.