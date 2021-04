En la última semana subió 86% el número de muertes diarias

Mientras ayer se volvió a marcar un nuevo pico en el número de muertos -con 561 fallecidos en un día-, el promedio diario de personas muertas por coronavirus subió esta semana 86 por ciento respecto de la anterior, al pasar de 220 a 410 muertes. En tanto, los nuevos contagios superaron la media de 22 mil, cifra que no aumentó en relación a siete días atrás, pero se estabilizó en un número muy alto e insuficiente para alejar el peligro de colapso del sistema de salud, advirtieron especialistas. Así lo publica hoy el diario El Día.

“El promedio de fallecimiento que vemos esta semana de 410 muertes comparado con los 220 que eran el promedio del 21 de abril representa un crecimiento del 86 por ciento, que es muchísimo, pero que es lógico por la gran cantidad de casos que tuvimos a principios de mes”, explicó la docente e investigadora Soledad Retamar.

La especialista añadió que en estos números no se puede todavía “evaluar el impacto de testimonios de personas que no llegaron a atenderse en guardias o que necesitaron traslados porque no había camas”.

Según explicó la médica intensivista Carina Balasini, “el promedio entre que las personas ingresan al centro de salud y fallecen es de 15 días; los que sobreviven pueden estar entre uno y dos meses en Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), más un mes de recuperación en sala”.

“Es decir que, por ejemplo, hoy estamos dando de alta a los pacientes que ingresaron en enero”, abundó Balasini, integrante de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI). Este dato es clave a la hora de pensar la cantidad de casos diarios y que la curva se amesete en un número “alto” de nuevos contagios reportados.

“Aunque los nuevos casos se estabilicen, los pacientes con Covid-19 permanecen mucho tiempo en las UTIs. Eso produce una acumulación de casos; entonces si ese amesetamiento se da en un número de nuevos casos altos como lo que está sucediendo ahora, esto puede llevar a la saturación del sistema de salud”, describió Martín Hojman, integrante de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI). Por ello, “no alcanza con que los casos dejen de subir, necesitamos que bajen y que bajen lo más rápido posible”, alertó.

PICO DE MUERTES

Ayer, como se dijo, otras 561 personas murieron y 26.053 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que ascienden a 63.508 los fallecidos y a 2.954.943 los casos positivos desde el inicio de la pandemia, según el parte del Ministerio de Salud de la Nación.

De acuerdo a estos registros los pacientes recuperados, suman 2.608.077, mientras que en todo el país hay 283.358 casos activos.

El Ministerio de Salud indicó además que son 5.317 los internados en terapia intensiva en todo el país, con un índice nacional de ocupación de camas UTI del 68,4%, y del 76,6% en el AMBA. De acuerdo al Monitor Público de Vacunación actualizado ayer a las 18, en tanto, el total de inoculados asciende a 7.818.781, de los cuales 6.896.293 recibieron una dosis y 922.488 las dos, mientras que las vacunas distribuidas a las jurisdicciones llegan a 9.326.408.

INFECTADOS, PROVINCIA POR PROVINCIA

Los casos registrados ayer corresponden 12.208 a la provincia de Buenos Aires, 2972 a la Ciudad de Buenos Aires, 155 a Catamarca, 400 a Chaco, 235 a Chubut, 198 a Corrientes, 2.099 a Córdoba, 763 a Entre Ríos, 11 a Formosa, 128 a Jujuy, 313 a La Pampa, 46 a La Rioja, 879 a Mendoza, 156 a Misiones, 370 a Neuquén, 347 a Río Negro, 265 a Salta, 336 a San Juan, 532 a San Luis, 231 a Santa Cruz, 2.327 a Santa Fe, 235 a Santiago del Estero, 95 a Tierra del Fuego y 752 a Tucumán. De esta manera, los casos acumulados por provincia desde el inicio de la pandemia son 1.289.438 de la provincia de Buenos Aires, 339.419 de la Ciudad de Buenos Aires, 14.710 a Catamarca, 44.601 a Chaco, 54.756 a Chubut, 37.385 a Corrientes, 225.460 a Córdoba, 62.377 a Entre Ríos, 4.513 a Formosa, 24.778 a Jujuy, 26.818 a La Pampa, 13.325 a La Rioja, 95.682 a Mendoza, 15.517 a Misiones, 70.770 a Neuquén, 61.166 a Río Negro, 34.520 a Salta, 23.326 a San Juan, 36.952 a San Luis, 44.492 a Santa Cruz, 272.425 a Santa Fe, 30.483 a Santiago del Estero, 26.371 a Tierra del Fuego y 105.659 a Tucumán.