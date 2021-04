Alfredo, entre la bronca y la preocupación: "Es la segunda vez que me queman el camión"

Muchas sospechas, pero pocas certezas. Alfredo García no sale de su asombro por el episodio que le tocó vivir esta madrugada. Su camión con caja refrigerada, ese que utiliza para realizar su labor cotidiana, fue reducido a cenizas. Y lo peor del caso, es que según pudo confirmar fue intencional y que además, no es la primera vez que alguien intenta atentar contra él.

"Estábamos comiendo con mi hija y alrededor de las 1: 30, sentimos que nos tiraron una piedra arriba del techo. Al rato escuchamos un grito, pidiendo que me cubra y enseguida pensé en el camión. Cuando salí afuera, me encontré con el vehículo en llamas", relató la víctima en contacto con el móvil de LA BRÚJULA 24.

Los bomberos que se acercaron a combatir las llamas confirmaron lo que Alfredo ya sospechaba: el incendio fue intencional y provocado por un combustible.

"El año pasado me prendieron fuego la trompa y lo alcanzamos a apagar con los vecinos. Esta vez no llegamos. No tengo enemigos, pero evidentemente alguien me debe tener bronca. No sé quién puede ser, porque me mato laburando desde las 7 hasta las 22", mencionó.

García mencionó que el vehículo sale de viaje todos los jueves, mientras que los viernes lo utiliza él en persona para realizar un reparto por la ciudad. Según mencionó, el valor del camión junto con la caja térmica, ronda los 6 millones de pesos.

"Que miren las cámaras, que hay por todos lados, para ver quién fue capaz que hacer algo así. Es una pérdida tremenda", completó.