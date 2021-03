Empleados de casas funerarias, en pie de guerra

Gay, con Macri y Larreta

Este martes el intendente Héctor Gay tendrá un par de reuniones más que importantes. Su trascendencia no tiene que ver tanto con la gestión municipal, sino con la política regional, provincial y nacional. Y con el futuro de la coalición de Juntos por el Cambio, y específicamente del PRO, de cara a un año de vital importancia debido a las elecciones de medio término.

Bahía Indiscreta pudo saber que Gay compartirá una actividad con el denominado “Grupo Dorrego”, que tendrá como principal orador al expresidente Mauricio Macri, quien luego de presentar su libro “Primer Tiempo”, realizó la semana pasada un par de entrevistas en medios que le son bastante afines. Esa reunión será a las 11.30, y se realizará en el Club Asturiano de Vicente López

Además del exmandatario nacional y del jefe comunal bahiense, de ella participarán los intendentes Jorge Macri, de Vicente López; Néstor Grindetti, de Lanús; Julio Garro, de La Plata; Diego Valenzuela, de Tres de Febrero; Javier Martínez, de Pergamino; Guillermo Montenegro, de General Pueyrredón; Ezequiel Galli, de Olavarría; y Pablo Petrecca, de Junín.

Antes de ese evento, el mismo martes, Gay tendrá una charla mano a mano y a solas con el presidenciable jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.

Conflicto en puerta

La campaña de vacunación contra el Covid-19 en Argentina no avanza en relación a los tiempos esperados. No obstante, los vuelos con las dosis que aterrizan en Ezeiza buscan mitigar el impacto de una nueva ola que ya es una realidad en el país. Mientras tanto, profesionales de la salud, agentes de seguridad, docentes y adultos en edad de riesgo, además de personas con comorbilidades son convocados diariamente para recibir el pinchazo que les garantiza, en caso de infectarse, transitar la enfermedad sin mayores complicaciones.

En las últimas horas, salió a la luz una inesperada derivación vinculada con el reclamo de un grupo de trabajadores que se encuentran en la primera línea de batalla y exigen ser tenidos en cuenta para recibir la vacuna. Se trata de los empleados de las dos casas velatorias de la ciudad, quienes se encuentran en pie de guerra a partir de haber sido dejados al margen de la nómina de grupos de riesgo que fueron priorizados para la vacunación.

Esta indiscreta sección supo que tanto los empleados de Bonacorsi como los de Ferrandi “están que vuelan” porque consideran estar tanto o más en riesgo que el personal de los hospitales porque se encuentran en contacto directo con los muertos, donde no existe un protocolo estricto que los ponga a resguardo en su totalidad por la necesidad de manipular los cuerpos.

Independientemente de la discusión científica sobre si una persona sigue propagando o no la enfermedad una vez fallecida, existe un gran porcentaje de ellos que son retirados de las casas particulares, donde en sus últimas horas de vida comparten el mismo techo con su núcleo familiar, el cual es altamente probable que sean también portadores de Covid-19. Y son los empleados de las casas mortuorias las que deben tratar con ellos de forma directa.

El reclamo ya fue formalizado por los canales oficiales y, en caso de no recibir una solución que los satisfaga, no descartan poner una fecha límite --no más de dos o tres semanas-- para iniciar una medida de fuerza y dejar de llevar a cabo su tarea. Si se llega a esa instancia, la ciudad perdería un servicio indispensable, una prestación que no sabe de domingos ni feriados. Que la sangre no llegue al río…

Perlitas

El viernes de la semana pasada visitó la ciudad el ministro de la Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia, Augusto Costa, quien recorrió junto a Federico Susbielles la flamante ampliación del edifico del Consorcio de Gestión del Puerto. De allí se dirigió a la Oleaginosa Moreno para conocer las obras de ampliación de la planta.

Luego, junto al diputado Gabriel Godoy y otros representantes del Frente de Todos, almorzó algo de pescado en el Gambrinus. Y, finalmente, tuvo un mano a mano con un importante empresario bahiense que, entre otras cosas, se dedica a la producción de biodiesel, tema específico que motivó la reunión.

También realizó una visita formal al intendente Héctor Gay, ya que su ministerio firmó un convenio con la Comuna para adherir al programa “Comprá Más Cerca”, iniciativa que acuerda precios de referencia para productos esenciales en comercios de proximidad. Durante la tarde, Costa y sus anfitriones acudieron a un minimercado para analizar de primera mano cómo funciona ese programa en Bahía.

El día anterior, el ministro inauguró una dependencia de Aduana en Puerto Rosales, junto al funcionario de Afip Facundo Salto, y al presidente ese puerto, Rodrigo Aristimuño. Lo particular de esa visita fue que pudo recorrer todo el sector desde un barco.

Hospital tapiado

Desde hace algunos días, seguramente muchos vecinos bahienses se habrán sorprendido al ver la principal puerta de ingreso al Hospital Municipal, por calle Estomba, completamente tapiada con maderas. Esto se debe a que se están realizando obras en ese sector del Leónidas Lucero, y fue el turno de restaurar sus puertas.

Pero, más allá de este detalle de color, lo cierto es que esa parte del centro de salud, en breve, ya no tendrá circulación de pacientes. Allí se instalarán oficinas administrativas y, en un futuro cercano, el histórico hall se convertirá en una especie de mini museo, obviamente relacionado con la importancia del hospital en la vida social y el cuidado sanitario de la ciudad.

Bendición presencial

A pesar de que muchos creen que, en cuanto a la pandemia, estamos igual que el año pasado, lo cierto es que ya se está vacunando (ojala se mejore el ritmo), y que hay actividades que antes no se podían realizar y ahora sí se están haciendo de forma presencial.

Esto más allá de la temida segunda ola, que pone un manto de duda de cara al futuro, aunque no pareciera que la sociedad esté dispuesta a acatar una nueva cuarentena estricta. Una de esas actividades habilitadas tiene que ver con la presencialidad de en las celebraciones de los distintos credos religiosos en general, y de la Iglesia Católica en particular.

Por ejemplo, a diferencia de lo ocurrido en el 2020, el pasado Domingo de Ramos, sí se pudieron bendecir los ramos de olivo en persona en cada una de las iglesias y capillas de la ciudad. Y lo mismo ocurrirá en la celebración más importante del año para los católicos: la Pascua de Resurrección. Con tapaboca y distancia, los fieles podrán concurrir a los templos a compartir la Sagrada Misa.

Quién lidera a la UCR

Los radicales dieron muestra del gusto que les genera discutir asuntos internos de cara a la sociedad. Es parte de la tradición de un partido centenario, que intenta reacomodarse lo mejor posible en la coalición opositora de cara a las legislativas. Las últimas elecciones en la Provincia mostraron lo parejas que estuvieron las listas oficialista (y ganadora) de Maximiliano Abad, y la opositora de Gustavo Posse.

En Bahía los candidatos a presidir el Comité no eran dos, sino tres, por lo que los votos se dividieron de otra manera. Finamente, parece que esta semana se definirá quién liderará (por lo menos en los papeles) a la UCR de nuestra ciudad. Esta sección pudo saber que, de no haber un acuerdo generalizado con los representantes de las otras listas, Emiliano Álvarez Porte no está dispuesto a continuar siendo el presidente del espacio.

La principal opositora a que el subsecretario de Seguridad continúe en su puesto partidario es la combativa dirigente Patricia Piersigilli, quien se maneja con la Carta Orgánica radical bajo el brazo. De no llegarse a ese acuerdo (el funcionario no logró el 55 por ciento de los votos, como lo especifica la ley), la presidenta será su compañera de lista, Silvina Cabirón.