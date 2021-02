"Que se apuren a escribir un libro de memorias de Blatter, sería un éxito asegurado"

Como cada viernes, Rafael Emilio Santiago desarrolló su habitual columna en la mesa de cafe con el periodista Germán Sasso, en esta ocasión ponderando la figura del ex presidente de la FIFA, Joseph Blatter, quien dejó su impronta en la entidad madre del fútbol mundial.

Reviví sus imperdibles reflexiones

"Al comenzar este año hubo una noticia que pasó casi desapercibida. La vuelta de Joseph Blatter, una inteligencia viva, un personaje, políglota, despedido de la FIFA por irregularidades y la presión del gobierno de USA. Ni así conoció las rejas y, a un mes de cumplir los 85, se dijo que estaba grave pero después convirtieron la internación en algo no más terminal y luego no se habló más".

"Su única hija pidió recato y respeto para considerar el tema y su mujer, de buen ver y mucho más joven, es la quinta pareja conocida oficialmente, pese a lo cual sus enemigos aseguran que no disfruta mucho de compañía de señoritas. Blatter, un suizo con pinta de banquero de segunda línea, dirigió los destinos del fútbol mundial durante años, secundado por un ferretero de Sarandí que no hablaba inglés ni tampoco muy bien el español".

"Un tal Julio Grondona que era magistral con los números. al notar que su enfermedad avanzaba, trató de retirarse con un título mundial para el fútbol argentino, hizo su magia y con un equipo aceptable que debió ganarle la final a los alemanes en Brasil, maniobró por las dudas y diseñaron la zona con Bosnia, Irán y Nigeria. No estaban Nepal y Mongolia porque no clasificaron. Y eso que nos costó con esos rivales".

"Blatter nunca osó a oponerse a las bolillas frías y calientes, un viejo truco sudamericano. Hoy, aquel ex presidente de la FIFA que realizó una carrera ascendente ya no será noticia salvo por su estado de salud. Era el evidente asesor de Joao Havelange, quien solo sacaba la mano para tomarse un whisky, sin ser el que definía todo. El suizo era el que manejaba todo, contestaba en todos los idiomas y hacía morir de hambre a los traductores. Igualmente, fue imperdonable la condena que nos hizo vivir en aquella ola polar que llegó a Sudáfrica durante el Mundial. Nadie llevó sobretodo a aquel país en el que, además, todos los partidos terminaban de noche".

"Blatter comenzó como dirigente de hockey, delantero discreto al fútbol, periodista deportivo en Suiza hasta que el padre le avisó que no iba a hacer plata. Y le encontró el agujero al mate. Junto a Platini, parecía que iban a ir presos largo rato, pero estos ejemplares no tienen las mismas leyes que los caminantes y cuentan con mejores abogados. En el post Blatter llegó Infantino que no fue inolvidable y fue un mandadero hasta que la plana mayor debió exiliarse, salvo Don Julio que ya no estaba".

"Acá apareció Chiqui Tapia al que uno conoce como yerno de Moyano y amigo del poder. En el caso Blatter, como todavía y hasta donde sabemos no hay clonación humana, sería bueno que dicte sus memorias, no se puede perder toda esa información, busquen a un escriba de la línea Hemingway para que se sepa cómo Alemania consiguió su Mundial, quien denunció a Maradona en el 94 cuando estaba todo arreglado para que no haga pis, qué le recomendaron al mexicano Codesal antes de Italia 90. Sería un enorme éxito".