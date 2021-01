El directo del Hospital Municipal, el Dr. Gustavo Carestía dialogó con el programa "Nunca Es Tarde" acerca de cómo se está llevando adelante la vacunación contra el coronavirus en ese nosocomio.

Al respecto, el médico aseguró que "estamos cumpliendo con el protocolo que llegó del Ministerio de Salud de la Provincia, donde se nos indició que teníamos que vacunar al personal médico, haciendo foco a personal de terapia intensiva, a los que hacen hisopados y aquellos de riesgo".

De igual manera, y despejando cualquier duda, reafirmó: "Nosotros cumplimos lo que nos dijo el Ministerio. No se ha vacunado a nadie que no sea personal de salud".

Respecto a quiénes se han anotado para recibir las dosis, Carestía contó que "el 70% del sector de terapia intensiva del hospital aceptó vacunarse. Incluso hubo personal que se vacunó en el Penna antes que llegaran las dosis a nuestro nosocomio".

En esa línea agregó que "un 30% del personal de terapia intensiva prefirió no vacunarse. En general, la mayoría dijo que está esperando vacunas que no sean la rusa, aunque el motivo de la negativa no está registrado de forma oficial".

Por último, el Dr. Carestía confirmó que "mañana terminamos de colocar el remanente de las 400 vacunas que nos llegaron".