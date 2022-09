El picante cruce entre el director del Hospital Municipal y una concejal

Valeria Rodríguez, concejal de Avanza Libertad, y el doctor Gustavo Carestía, director del Hospital Municipal, se cruzaron esta mañana en el programa “Bahía Hoy”, que se emite por La Brújula 24, respecto de la polémica instalada en las últimas horas por la renovación en el cargo del mencionado profesional de la salud.

Cabe recordar que en las últimas horas este medio hizo alusión a una presentación que realizaron referentes de la Coalición Cívica en Bahía Blanca –también conocidos como ‘los Lilitos’– por el mismo motivo. Ellos aseguran que nadie se enteró de la convocatoria para cubrir el puesto, con lo cual se garantizó la continuidad de Carestía, y que eso tuvo el visto bueno del intendente Héctor Gay.

La primera en tomar la palabra fue Rodríguez. Y explicó que “el cargo del director del hospital lo decide el Intendente, porque es municipal, pero tiene una diferencia en la decisión con el resto de los nombramientos, como puede ser un secretario de gobierno. En este caso también se lo designa a través de un listado que cada 4 años se tiene que presentar en un concurso, del que pueden participar más de una persona”.

“Esta semana nos tocó en el Consejo de Administración, que es parte de la dirección del hospital, designar al postulante para la dirección. Pero para formar esa lista se hace un concurso en la que se anotan determinada cantidad de personas con ciertos requisitos”.

“Somos 10 personas en el Consejo de la Administración, quienes tenemos que decidir sobre cuestiones de reglamento. No le cabe al director decidir sin consensuar cuál es la fecha. Que se haya presentado solo Carestía no está mal, pero hay una organización antes, y eso no fue realizado. No nos enteramos por los mecanismos que siempre nos comunicamos. Si yo, que soy la que tengo que verificar, no lo sé, ¿cómo puedo informar al resto?”, aseveró.

En esa misma línea, dijo que “Gay debería estar evaluando esta situación. Yo si fuera intendente me reuniría con todo el Consejo, primero hablaría con la persona que no firmó en conformidad. Capaz que se puede nombrar a un interino”.

Gustavo Carestía, por su parte, aseveró que “ya fue dicho todo con claridad, está hecho en el marco de la legislación vigente. Desconocerlo es de un riesgo enorme. Se cumplió con los plazos, la notificación se publicó en la página web, en las carteleras del hospital. Es un concurso cerrado, es decir se hace exclusivamente para personas que trabajan en el hospital. Fue normatizado de esa manera en el año 2000 y tuvo después 3 reformas”.

“Así se hizo en los sucesivos concursos que hubo para la Dirección General. En 2014, 2018 y 2022, y 2009 también. En 2018 no hubo otro postulante y ahora tampoco. Esto se ha notificado en tiempo y forma al Consejo de la Administración en la reunión del 1° de Julio, está firmado por ella –Rodríguez– en esa fecha”.

Luego, los funcionarios siguieron exponiendo sus posturas en el aire de La Brújula 24.

Rodríguez. “No me parece seria esta discusión, porque ya la tuve el lunes. Si el doctor Carestía hace una interpretación de lo que hago, pero yo digo lo contrario, esto no es una pelea entre personas con puntos de interpretación. Yo acá no hablo del concurso con sus reglamentaciones, el anuncio del concurso al que hace referencia el doctor es que se haría a fines de agosto y principio de septiembre. Pero en una reunión posterior no se consensuó la fecha. Además, de esta reunión no participaron ni el secretario de Economía ni el de Salud, que cumple un rol importante para Bahía Blanca”.

Carestía. “Yo no voy a discutir absolutamente nada, me remito a los datos. Cuando se crea el Ente Descentralizado del hospital, en ningún lugar dice que en las funciones del consejo está que deba intervenir en los concursos, ni abiertos ni cerrados. Eso dice la reglamentación hoy, si se quiere cambiar yo me ofrezco para hablarlo. La notificación existe, pese a que no está redactado en la ordenanza de descentralización ni hay un motivo concreto por el que nosotros debamos anunciarlo ahí. No obstante a eso se hizo y en el acta figura que sería entre los últimos días de agosto y primeros de septiembre”.

“Hay un dato muy importante, del resto de los miembros presentes, como el sindicato de Municipales, Cooperadora, o el representante del Departamento Ejecutivo, ninguno ha manifestado estar en desacuerdo con la modalidad y el conocimiento del tema. De más está decir que esto no es un dato menor. Y que yo conozca, no hay absolutamente ningún médico que se haya quejado. En la reunión con los jefes de servicios que tengo mensualmente, en julio anuncié el concurso y que me iba a presentar. Ninguno de los presentes, incluso que ya haya estado en funciones, se quiso presentar. Cuestionar esto me parece un absurdo”.

En un párrafo aparte, Carestía le dedicó unas palabras al edil de la Coalición Cívica Gonzalo Vélez. “Ojalá vengan a controlar mi patrimonio como han dicho, de hecho tengo más deudas que patrimonio. No lo conozco al concejal, acá se lo vio solamente en la fiesta de la Cooperadora. Durante toda la pandemia no he tenido ni una notificación de él ni nada por el estilo”.

“No se está midiendo el perjuicio personal que se hace sobre alguna de estas cuestiones. Indudablemente están, en algún caso, ofendiendo a los otros y provocando para alguien que tiene una vasta carrera profesional en el hospital, se pueden lastimar sensibilidades que no son necesarias. He tenido que soportar agresiones también hace más o menos 20 años y no corresponde”.

Rodríguez. “Yo no llegué al Concejo Deliberante para no herir susceptibilidades. Tengo una función, es mi obligación plantear estas cuestiones. Por eso me sorprendió haber escuchado esta presentación bastante infantil, yo se lo que digo y firmo es que cada quien se haga cargo de lo que tenga que hacerse cargo. Yo entiendo, firmé y me expuse ante el Consejo de la Administración”.

“Yo no llegué a la política para hacer más de lo mismo. Lamento que se encuentren con una persona que no diga a todo que sí. Lo que no me gusta es que se confunda tanto a las personas, esto no es personal”.