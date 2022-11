Carestía le respondió al ministro y apuntó a la falta de pediatras en el Penna

El director del Hospital Municipal, Gustavo Carestía, habló esta mañana en LA BRÚJULA 24, tomando como referencia la polémica instalada por el cierre del área de Pediatría en el Penna y planteó la necesidad de una profunda reforma en el sistema de salud.

Cabe recordar que el ministro bonaerense Nicolás Kreplak visitó en las últimas horas Bahía Blanca y lo ocurrido luego de la reunión con el intendente Héctor Gay levantó polvareda al acusarlo de romper un acuerdo de trabajo vía Twitter y de operar a sus rivales políticos.

“No sé exactamente qué pasó con las declaraciones de Kreplak y Gay. Solo sé la realidad que nos toca vivir con el tema de pediatría. Hace 15 días la Asociación de Profesionales del Penna avisó que no habría más atención y desde ese momento, a nosotros se nos duplicaron las consultas en la guardia”.

“El ministro tiene derecho a dar sus opiniones, pero los hechos son claros. Me reuní con el Intendente y el Secretario de Salud, les confirmé lo que estaba pasando y supongo que le habrá transmitido esa dificultad al ministro. El Penna hoy no tiene guardia, por ende no puede estar recargado en cuanto a su atención”.

“Estamos hablando de un nosocomio históricamente materno-infantil y en lo que es urgencias repercute en nuestro hospital. La realidad y los hechos son concretos, según el informe quedaron seis o siete pediatras en total en el Penna para atender un número de población que antes atendían, resulta imposible”.

“Confío en que como han dicho las autoridades provinciales esto se encamine a una solución y harán algo para que esto no suceda. La población que se atiende en unidades sanitarias, en el 90% no son urgencias y se trata de pacientes que requieren de atención primaria”.

“Hay que decirlo con claridad, no implica hablar mal del Penna, es un nosocomio de primera línea y excelente, pero la dificultad de que no tenga guardia pediátrica repercute en el Municipal. La población debe conocer esta situación, nuestras demoras son por la sobrecarga de personas que no pueden atenderse en el Penna. Siempre hay cosas para mejorar, pero los datos concretos hoy deben ser solucionados por las autoridades provinciales”.

“Hoy tenemos muchos casos de virus respiratorios en niños y tienen que ver con la demora de la aparición de enfermedades luego de la pandemia, con afecciones que no son clásicas a la época del año que estamos transitando. La pediatría es mal remunerada en el ámbito privado y las consecuencias son que haya cada vez menos profesionales jóvenes con vocación”.

“En el llamado a concurso para residencia en el hospital más importante de La Plata, sobre 14 cargos para concursar, solo se presentó una persona. Y en el Municipal, para los tres puestos vacantes, solo se acercó un profesional” gustavo carestía

“Cambió el paradigma de la vocación y las selecciones profesionales respecto de lo que uno quiere hacer con su especialidad. Esto tiene que ver con una verdadera reforma en el sistema de salud, no puede ser que Capital Federal esté lleno de médicos, que haya especialidades que están sobrepasadas de profesionales”.

“Es imprescindible que el Estado controle y no existen modificaciones posibles desde lo local. El municipio viene haciendo esfuerzos, aportando una mejora económica a médicos de guardia de fin de semana, pero no alcanza para mejorar el sistema de salud. Es por el bien de todos”.