"Nadie sabe cuánto van a cobrar los jubilados, pero seguramente perderán contra la inflación"

Luego de aprobarse la nueva ley de movilidad jubilatoria, la doctora Verónica Grimaldi, abogada previsional, dialogó con el programa "Nunca Es Tarde" de LA BRÚJULA 24 FM 93.1, trayendo claridad al tema.

Al respecto la especialista fue contundente: "Nadie sabe a ciencia cierta cuánto va a dar la fórmula y esa es justamente su contra. Pero evidentemente, si lo vamos a comparar con la inflación, seguramente van a perder poder adquisitivo contra la inflación".

Detallando la situación, la abogada comentó que "la fórmula mide mitad salarios y mitad recaudación tributaria de Anses, en los primeros tres trimestres. Pero la fórmula terminará siendo anual, porque en diciembre se realizará una comparación y se tomará toda la recaudación del año"

Trazando un paralelismo, acotó: "Este año las subas rondaron entre el 28 y 35% y la inflación fue cercana al 42%".

Por último dejó en claro que "no se incluyó una clausula gatillo. Qué pasa si la recaudación baja o no sube lo necesario. Además, hay algunas cuestiones técnicas que no reflejan la realidad. Hay muchos aumentos que son no remunerativos".