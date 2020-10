Monte Hermoso le abre la puerta a los propietarios no residentes a partir del 26 de octubre

Mucho se habló al respecto. Mucha es la ansiedad de cientos de bahienses que esperan poder ingresar a Monte Hermoso para ver sus viviendas. Y entre idas y vueltas, ahora hay una fecha estipulada.

El intendente de dicha localidad, Alejandro Dichiara, anticipó en LA BRÚJULA 24 que "la idea es que a partir del 13 puedan entrar todos los que estén en fase 4 y a partir del lunes 26, en el caso que Bahía Blanca no vuelva a subir de fase, puedan ingresar los que tengan domicilio real en la ciudad".

Respecto de la polémica que se instaló cuando Bahía tuvo que retroceder de fase, lo cual generó el "cierre de frontera" para los propietarios no residentes, el jefe comunal sostuvo que "fue un tema en el que no tuvimos nada que ver, la intención era incorporar a los no residentes a partir del 21, pero el 20 Bahía cayó en fase 3 y no pudimos hacer nada".

"Todos los que ya se anotaron y tenían permiso para septiembre, seguirán con el mismo orden de días. Desde la secretaría de Turismo seguramente les van a avisar, aunque obviamente siguen abiertas las líneas. No se va a pedir nada en el acceso, más allá del título de propiedad", indicó.

Y consultado respecto de la temporada de verano, argumentó que "la decisión política de Nación y Provincia es que haya, por eso ya la estamos imaginando, con muchos más interrogantes que certezas. Nos dijeron que sería ideal que tanto Mar del Plata como Bahía bajen de contagios y se habló de la posibilidad de hospitales modulares".