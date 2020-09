Renunció el diputado que le besó los pechos a su pareja en plena sesión virtual

Luego de haber protagonizado el escándalo erótico en plena sesión, el legislador salteño Juan Emilio Ameri presentó la renuncia a su banca como diputado nacional.

Según publica Infobae, hasta las primeras horas de la madrugada, el presidente de Diputados, Sergio Massa, y el titular del bloque oficialista, Máximo Kirchner, intercedieron para que el legislador salteño asumiera la responsabilidad del escándalo que desató ayer por la tarde y oficializara la dimisión, que posteriormente fue aceptada por la Cámara Baja (por 224 votos afirmativos, 1 negativo y 3 abstenciones).

“Ante el hecho de público conocimiento me dirijo a usted para pedir disculpas por mi conducta durante la sesión especial remota del día 24 de septiembre del corriente. No fue de ningún modo mi intención faltar el respeto a esta Honorable Cámara, a mis pares diputados y diputadas, ni al pueblo salteño que me eligió”, expresó Ameri en la carta de renuncia que presentó al titular del cuerpo legislativo.

“Consciente de la responsabilidad que mi cargo representa, pongo a disposición mi renuncia como diputado nacional y seguiré trabajando por mi querida provincia de Salta y para que Argentina se ponga de pie”, concluyó Juan Ameri. Más tarde, sus pares aceptaron casi por unanimidad su dimisión.

El kirchnerismo buscaba evitar pagar el mayor costo político del bochorno que generó el diputado salteño, que hizo público un momento de intimidad sexual con su pareja en plena sesión de la Cámara Baja. El Frente de Todos le soltó la mano a Juan Ameri y presionó para que el legislador presente la renuncia y así lograr sortear la discusión en la comisión que debería analizar la sanción.